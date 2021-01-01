بالطحينة والرمان .. طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي

الباذنجان المقلي
هناك العديد من طرق عمل الأكلات التي لا يعرفها الكثير ولكنها من أفضل الأكلات التي يمكن أن تتناولها ونقدم لكي اليوم طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرما.
مقادير طريقة عمل سلطة الباذنجان والرمان:
1 باذنجان رومي مقطع حلقات
3 ملاعق طحينة
1 كوب ماء
1 ملعقة كمون
¼ملعقة ملح
¼ ملعقة فلفل
3 ملاعق زيت زيتون
2 ملعقة عصير ليمون
1 كوب حب رمان
2 فص ثوم مفروم
زيت للقلي
1 حزمة جرجير
طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان :
1- قلّي الباذنجان في الزيت حتى يصبح ذهبياً.
2- احضري وعاء واخلطي الطحينة مع الماء، عصير الليمون، الملح، الفلفل، الثوم وزيت الزيتون وقلّبي جيداً.
3- احضري وعاء وضعي الباذنجان ثم اسكبي عليه الطحينة وزيّني بالجرجير وحب الرمان ثم قدميه.
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