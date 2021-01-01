بالطحينة والرمان .. طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي



الباذنجان المقلي الباذنجان المقلي



هناك العديد من طرق عمل الأكلات التي لا يعرفها الكثير ولكنها من أفضل الأكلات التي يمكن أن تتناولها ونقدم لكي اليوم طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرما.







مقادير طريقة عمل سلطة الباذنجان والرمان:

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1 باذنجان رومي مقطع حلقات3 ملاعق طحينة1 كوب ماء1 ملعقة كمون¼ملعقة ملح¼ ملعقة فلفل3 ملاعق زيت زيتون2 ملعقة عصير ليمون1 كوب حب رمان2 فص ثوم مفرومزيت للقلي1 حزمة جرجيرطريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان :1- قلّي الباذنجان في الزيت حتى يصبح ذهبياً.2- احضري وعاء واخلطي الطحينة مع الماء، عصير الليمون، الملح، الفلفل، الثوم وزيت الزيتون وقلّبي جيداً.3- احضري وعاء وضعي الباذنجان ثم اسكبي عليه الطحينة وزيّني بالجرجير وحب الرمان ثم قدميه.