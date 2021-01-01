استشاري يوضح .. متى نأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟



تطعيم الإنفلونزا الموسمية تطعيم الإنفلونزا الموسمية



كشف الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية وخبير العدوى التنفسية، عن الموعد الصحيح لأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وذلك للوقاية من الإصابة بمجموعة من الفيروسات المسببة للإنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أنه ينصح بأخذه قبل دخول فصل الشتاء مباشرة أو في بدايته.







ولفت الدكتور محمد حسن، إلى أن لقاح فيروس الإنفلونزا عند أخذه يعمل على إنتاج الأجسام المضادة التي تحمي الجسم وتُخفف من تأثره بفيروسات الإنفلونزا.

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أين تعطى إبرة الإنفلونزا؟وقال الدكتور محمد حسن الطراونة، إنه يتم حقن إبرة الإنفلونزا؛ في العضل، ويتم إعطاء معظم حقن اللقاح في عضلة الذراع، بينما مطعوم الإنفلونزا الرباعي؛ الذي يقي من 4 سلالات من الإنفلونزا.ونوه بأن طريقة حقن مطعوم الانفلونزا يختلف تبعا للعمر، حيث يتم الحقن باستخدام إبرة، لمن تتجاوز أعمارهم 6 أشهر، والمحقن النفاث (الحقن بدون إبرة) للأشخاص من عمر 18 إلى 64 عامًا.وذكر الدكتور محمد حسن، أن معظم إصابات الإنفلونزا، تبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر مايو، ناصحا بأخذه قبل موسم الإنفلونزا أو مع بدايته لإعطاء الجسم فرصة لإنتاج الأجسام المضادة المسؤولة عن حماية الجسم من فيروسات الإنفلونزا، وفي حال عدم التمكن من الحصول عليه في وقت مبكر فيمكن أخذه في وقت آخر؛ فأخذه متأخراً أفضل من عدم الحصول عليه على الإطلاق.ويلجأ بعض المسافرين لأخذ لقاح الإنفلونزا في أوقات أخرى قبل سفرهم نظراً لحلول موسم الإنفلونزا في البلد التي يرغبون بالسفر إليها.ونوه بأنه بالرغم من أنَّ لقاح الإنفلونزا لا تصل فعاليته لنسبة 100%، أي يحتمل إصابة الشخص الحاصل على اللقاح بالإنفلونزا إلا أنَّه يوصى بأخذه، وذلك لأنَّه يقلل بشكل كبير من خطر إصابة الشخص بالإنفلونزا وتقلل من خطورتها حيث تصبح أعراض الإصابة أقل شدة، حيث يبدأ الجسم بإنتاج الأجسام المضاد ضد فيروسات الإنفلونزا بعد أسبوعين من أخذ اللقاح.هل هناك آثار جانبية لإبرة الإنفلونزا؟أكد الدكتور محمد حسن الطراونة، أنها قد تظهر بعض الآثار الجانبية بعد الحصول على لقاح الإنفلونزا، ومن أكثرها شيوعاً: "ألم، احمرار، كدمات، انتفاخ، ظهور نتوءات في موقع الحقن، الحمى بدرجةٍ خفيفة، القشعريرة، البكاء والاضطراب، الصداع والشعور بالتعب، آلام المفاصل أو العضلات" .هل هناك موانع للحصول على إبرة الإنفلونزا؟نصح الدكتور محمد الطراونة، بعدم حصول بعض الأشخاص على لقاح الإنفلونزا، خاصة الحالات المصابة بحساسية سابقة اتجاه اللقاح وظهور أعراض ردود الفعل التحسسية، والتي تشمل:" طفح جلدي، حكة،ضيق في التنفس،انتفاخ الوجه أو اللسان".كما نصح بعدم تناول اللقاح للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الدجاج، أو البيض، أو حتى الريش، وكذلك الذين لديهم حساسية من المضاد الحيوي جنتامايسن (Gentamicin)، وأيضا الذين قد اصيبوا بعدوى شديدة مع ارتفاع في درجة الحرارة.هل بعض الأدوية تؤثر في إبرة الإنفلونزا؟وأشار إلى أنه يفضل استشارة الطبيب قبل الحصول على المطعوم وإخباره عن الأدوية التي يأخذها، ومن أكثر الأدوية التي يُنصح بعدم أخذ إبرة الإنفلونزا عند استخدامها، أو تأجيل أخذ إبرة الإنفلونزا حتى يتم إنهاء استخدامها: أدوية الكورتيزون، أدوية علاج اضطرابات المناعة الذاتية؛ كأدوية علاج الصدفية، وأدوية علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والأدوية المعطاة للأشخاص عند خضوعهم لزراعة الأعضاء.