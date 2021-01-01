كأس العالم 2022 l أعرف القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا



إسبانيا والمانيا إسبانيا والمانيا

تلعب اليوم إسبانيا ضد ألمانيا في مباراة تجمعهما في بطولة كأس العالم قطر 2022 ضمن الجولة الثانية خلال دور المجموعات من كأس العالم 2022، ويشغل الجميع ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لـ مباراة إسبانيا والمانيا المقامة اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصرعلى ملعب استاد البيت.



إسبانيا وألمانيا القنوات الناقلة كأس العالم 2022

وهناك العديد من القنوات الرياضية المجانية التي تنقل مباريات كأس العالم 2022، ومن ضمن هذه القنوات:



- قناة بي إن سبورت bien sport

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- قنوات الكأس الرياضية Alkassتردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bien sport لمشاهدة مباراة إسبانيا والمانيا كأس العالم 2022تردد قنوات «بي إن سبورتس» المفتوحة المجانية على «النايل سات»التردد: 11054 -12604.الاستقطاب: أفقي.الترميز: 27500.تصحيح الخطأ: 4/3.تردد قنوات «بي إن سبورت» المفتوحة المجانية على «عرب سات»التردد: 12379.الاستقطاب: أفقي.معدل الترميز: 27500.تصحيح الخطأ: 6/5.تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة alkass على «نايل سات»التردد الجديد: 11919.الاستقطاب: أفقي.معدل الترميز: 27500.معدّل التصحيح: ¾.تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة alkass على «عرب سات»التردد: 12245.الاستقطاب: رأسيمعدل الترمير: 27500.معدّل التصحيح: ¾.تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة alkass على «سهيل سات»التردد:10770.الاستقطاب: رأسي.معدل الترميز: 27500.معدّل التصحيح: ¾.القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة أسبانيا وألمانيا في كأس العالم قطر 2022Alkass EXTRA TWO HDArryadia TNT HDAlkass EXTRA One HDbeIN Sports HD 2 MaxbeIN Sports HDbeIN Sports HD 1 MaxRai 1NPO 1Sport TV1 PortugalMatch Football 1ANT 1 (Greece)BBC OneDiemaMRT 1 MacedoniaORF 1 Austria HDRTP 1TF1 HD SuisseTRT 1 HDSlovenia TV2 HDTV4 SwedenTVE La 1 HDRTE TwoHRT 2 HDCT SportRTS 1 SenegalRTBF La UneRTS 1 SerbiaYLE TV 2ORTMCaracol Nacional TVAriana NationalBHT 1een (Belgium)Moldova 11TV GeorgiaBNT 1 HD bulgariaSABC 1LTV 7 LatviaRUV IcelandTVR 1beIN Sports FR HD 1ZDF HDTF1 HD FranceTVCG 2TVP 1 HDRTS Deux HDSRF zwei HDRSI LA 2 HDbeIN Sports Fr 4 HD maxTVP Sport HDM4 Sport HD HungaryMatch! TVcanal 5 mexicoCRTV CameroonETV 2 EstoniaZNBC TV 1GRTS TV GambiabeIN Sports HD 3 MaxbeIN Sports HD 4 MaxKTRK SportKBC 1 KenyabeIN 4K HDRFootball HD tjkBNT 3 HD bulgariabeIN Sports ConnectTV2 Sport 2 NorgeMATCH! Premier HDArena Sport 1 HD MontenegroRTK 1 (Kosovo)beIN Sports HD 5 MaxDiema Sport 3 HDArena Sport 1 HD Premium Serbia