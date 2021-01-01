كأس العالم 2022 l أعرف القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا

إسبانيا والمانيا
تلعب اليوم إسبانيا ضد ألمانيا في مباراة تجمعهما في بطولة كأس العالم قطر 2022 ضمن الجولة الثانية خلال دور المجموعات من كأس العالم 2022، ويشغل الجميع ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لـ مباراة إسبانيا والمانيا المقامة اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصرعلى ملعب استاد البيت.
إسبانيا وألمانيا القنوات الناقلة كأس العالم 2022
وهناك العديد من القنوات الرياضية المجانية التي تنقل مباريات كأس العالم 2022، ومن ضمن هذه القنوات:
- قناة بي إن سبورت bien sport
- قنوات الكأس الرياضية Alkass
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bien sport لمشاهدة مباراة إسبانيا والمانيا كأس العالم 2022
تردد قنوات «بي إن سبورتس» المفتوحة المجانية على «النايل سات»
التردد: 11054 -12604.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قنوات «بي إن سبورت» المفتوحة المجانية على «عرب سات»
التردد: 12379.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة alkass على «نايل سات»
التردد الجديد: 11919.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معدّل التصحيح: ¾.
تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة alkass على «عرب سات»
التردد: 12245.
الاستقطاب: رأسي
معدل الترمير: 27500.
معدّل التصحيح: ¾.
تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة alkass على «سهيل سات»
التردد:10770.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدّل التصحيح: ¾.
القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة أسبانيا وألمانيا في كأس العالم قطر 2022
Alkass EXTRA TWO HD
Arryadia TNT HD
Alkass EXTRA One HD
beIN Sports HD 2 Max
beIN Sports HD
beIN Sports HD 1 Max
Rai 1
NPO 1
Sport TV1 Portugal
Match Football 1
ANT 1 (Greece)
BBC One
Diema
MRT 1 Macedonia
ORF 1 Austria HD
RTP 1
TF1 HD Suisse
TRT 1 HD
Slovenia TV2 HD
TV4 Sweden
TVE La 1 HD
RTE Two
HRT 2 HD
CT Sport
RTS 1 Senegal
RTBF La Une
RTS 1 Serbia
YLE TV 2
ORTM
Caracol Nacional TV
Ariana National
BHT 1
een (Belgium)
Moldova 1
1TV Georgia
BNT 1 HD bulgaria
SABC 1
LTV 7 Latvia
RUV Iceland
TVR 1
beIN Sports FR HD 1
ZDF HD
TF1 HD France
TVCG 2
TVP 1 HD
RTS Deux HD
SRF zwei HD
RSI LA 2 HD
beIN Sports Fr 4 HD max
TVP Sport HD
M4 Sport HD Hungary
Match! TV
canal 5 mexico
CRTV Cameroon
ETV 2 Estonia
ZNBC TV 1
GRTS TV Gambia
beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports HD 4 Max
KTRK Sport
KBC 1 Kenya
beIN 4K HDR
Football HD tjk
BNT 3 HD bulgaria
beIN Sports Connect
TV2 Sport 2 Norge
MATCH! Premier HD
Arena Sport 1 HD Montenegro
RTK 1 (Kosovo)
beIN Sports HD 5 Max
Diema Sport 3 HD
Arena Sport 1 HD Premium Serbia
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