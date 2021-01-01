علوم القاهرة تعلن نتائج الدراسات العليا دور أكتوبر

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أعلنت كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن نتائج برامج الدراسات العليا لدور أكتوبر 2022.



وقالت كلية دار العلوم جامعة القاهرة من خلال الصفحة الرسمية على الفيسبوك ، أنه تم إعلان نتائج برامج الدراسات العليا لدور أكتوبر 2022 أمام إدارة الدراسات العليا.



ومن جانبه ، طالب عدد طلاب الدراسات العليا بنشر النتيجة على الصفحة الرسمية للكلية قائلين “ ممكن النشر علي الصفحه لمن لايستطيع الحضور للكلية - ممكن تنشروها ع الصفحه ” .

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جامعة القاهرةتشارك جامعة القاهرة في فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2022، خلال الفترة من 27 - 30 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار حرص الجامعة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة والتوجه نحو التحول الرقمي وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالجامعة.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مشاركة الجامعة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" تتضمن عدة فعاليات، أبرزها نموذج أولي لمنصة متكاملة قائمة على السحابة الحسابية لمراقبة الآفات والملوحة والري الفعال في الزراعة الدقيقة للزيتون، بالإضافة إلى 3 مشروعات بحثية ممولة من عدد من جهات التمويل التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و4 رسائل ماجستير ودكتوراه، و3 مشروعات تخرج طلابية.وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تشارك في مسابقة الابتكار الجامعية والتي تقام ضمن فعاليات المعرض بـ 4 مشاريع طلابية للتنافس على جوائز تساعدهم على تطوير الخطوة التالية في مشروعاتهم وأفكارهم البحثية القابلة للتطبيق، والمشاركة أيضًا بعدد 3 رسائل ماجستير في مسابقة حملة الماجستير أو الدكتوراه في إطار تشجيع الشباب على البحث العلمي والابتكار وتوصيل الأفكار الجديدة لمستثمرين لتبنى أفضل الأفكار المقدمة، كما تشارك 3 فرق من طلاب الجامعة في مسابقة المعلومات العامة عن الأمن السيبراني، إلى جانب مشاركة حاضنة أعمال جامعة القاهرة في المعرض للتحاور مع شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة.وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن مشروعات التخرج الطلابية المشاركة بمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هي مشروع أداة تخطيط ومراقبة الطاقم والجدول الزمني لسكك حديد مصر، ومشروع التنبوء بالإعلان بروتين كوفيد 19 باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطبيق للصم والبكم على الهواتف الذكية، لافتًا إلى أن رسائل الماجستير والدكتوراه التي تشارك بها الجامعة في المعرض تعالج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة والتنبؤ المبكر بالأمراض وإصابات الجهاز التنفسي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعلم الإلكتروني، ونظم الاتصالات الحديثة باستخدام تكنولوجيات مثل التواصل تحت الماء والتواصل باستخدام النظرية الكمية.