وزير التعليم العالي يقرر .. منحة 10 آلاف جنيه لـ200 طالب ثانوي عام وفني



وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون (مشروع تكافؤ) بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واحدى شركات الاستثمارات المالية والرقمية، ومؤسسة صناع الخير للتنمية.



وأعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، أنه من خلال هذا البروتوكول تقرر تقديم منح لسداد المصروفات لعدد 200 طالب، من طلاب منظومة التعليم الفنى والتعليم الثانوى العام الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وتبلغ قيمة المنحة 10 آلاف جنيه لكل طالب.



ويتم الإعلان عن هذه المنح بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بمجرد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات والثانوية العامة للطلاب الذين تم ترشيحهم من قبل وزارة التعليم العالي، وتقديمهم لمؤسسة صناع الخير للتنمية بالموافقة على منحهم.

قد يعجبك أيضا...

وقع البروتوكول عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وعن شركة آى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وعن مؤسسة صناع الخير للتنمية، مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة.