وزير التعليم العالي يقرر .. منحة 10 آلاف جنيه لـ200 طالب ثانوي عام وفني

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › وزير التعليم العالي يقرر .. منحة 10 آلاف جنيه لـ200 طالب ثانوي عام وفني

صورة الخبر: وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون (مشروع تكافؤ) بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واحدى شركات الاستثمارات المالية والرقمية، ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، أنه من خلال هذا البروتوكول تقرر تقديم منح لسداد المصروفات لعدد 200 طالب، من طلاب منظومة التعليم الفنى والتعليم الثانوى العام الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وتبلغ قيمة المنحة 10 آلاف جنيه لكل طالب.

ويتم الإعلان عن هذه المنح بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بمجرد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات والثانوية العامة للطلاب الذين تم ترشيحهم من قبل وزارة التعليم العالي، وتقديمهم لمؤسسة صناع الخير للتنمية بالموافقة على منحهم.

وقع البروتوكول عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وعن شركة آى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وعن مؤسسة صناع الخير للتنمية، مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزير التعليم العالي يقرر .. منحة 10 آلاف جنيه لـ200 طالب ثانوي عام وفني

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
52607

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager