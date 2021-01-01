القوات الروسية تستعد لمغادرة محطة زابوريجيا النووية



محطة زابوريجيا النووية محطة زابوريجيا النووية

قال رئيس شركة الطاقة النووية التي تديرها روسيا في أوكرانيا، اليوم الأحد، إن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية ربما تستعد لمغادرة محطة زابوريجيا للطاقة النووية الضخمة التي سيطرت عليها في مارس الماضي، حسبما ذكرت رويترز.



وتمثل هذه الخطوة في حال تحققها تغييرًا رئيسيًا في ساحة المعركة في منطقة زابوريجيا الجنوبية الشرقية، حيث بالكاد تغير خط الجبهة منذ شهور.



وقد أثار القصف المتكرر حول المحطة النووية مخاوف من وقوع كارثة نووية، في أوكرانيا.

قد يعجبك أيضا...

وقال بيترو كوتين، رئيس شركة انيرجيكاتوم للتلفزيون الوطني: "في الأسابيع الأخيرة نتلقى فعليًا معلومات تفيد بظهور علامات تشير إلى أن القوات الروسية ربما تستعد لمغادرة المحطة النووية".وقال كوتين: "أولاً ، هناك عدد كبير جدًا من التقارير في وسائل الإعلام الروسية تفيد بأن الأمر يستحق إخلاء المحطة، وربما يستحق تسليم سلطتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأضاف: "لدى المرء انطباع بأن القوات الروسية يحزمون حقائبهم ويسرقون كل ما في وسعهم".ولكن أشار كوتين، إلى أنه مازال مبكراً الحديث بشأن ترك القوات الروسية للمحطة النووية، قائلا: "الوقت مبكر جدا. لا نرى هذا الآن ، لكنهم يستعدون للمغادرة".