عودة بن شرقي إلى الزمالك .. سيف زاهر يُفجر مفاجأة

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بن شرقي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة بشأن المغربي أشرف بن شرقي الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، والجزيرة الإماراتي الحالي.

أشرف بن شرقي يعود للزمالك
وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «هناك مفاجأة لجمهور الزمالك.. أشرف بن شرقي، يُفكر جديًا في العودة للزمالك، في الفترة المقبلة».

وأضاف: «بن شرقي، يعيش في حالة حزن شديدة بعد رحيله عن الزمالك، وده يدل على القيمة الكبيرة للزمالك، اللي يمشي منه بيتعب واللي يمشي منه مبينورش».

وتابع: «بن شرقي، يتحدث مع المقربين منه، أنه يفكر جديًا في العودة لصفوف نادي الزمالك».

يُذكر أن أشرف بن شرقي، رحل عن صفوف الزمالك، بنهاية الموسم الماضي، لينتقل لصفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال لاعب حر.

المصدر: elbalad

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