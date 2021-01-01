يرفعون العلم الروسي .. متظاهرون في ألمانيا ويصفون أمريكا بـ "دولة الاحتلال"

شهدت مدينة لايبزيغ الألمانية مسيرة احتجاجية، شارك فيها أكثر من 6 آلاف شخص، نددوا بسياسات الولايات المتحدة، ووصفوها بـ "دولة الاحتلال".
ووفقا لصحيفة "كومباكت"، الموالية لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، انطلقت المسيرة من وسط المدينة رافعة العلمين الروسي والألماني، باتجاه القنصلية الأمريكية قبالة مبنى المحكمة الدستورية، وهاتفين " أيها الأمريكيون اِرحلوا إلى بلادكم".
وبهدف إفشال المسيرة، نظمت القوى الموالية للغرب مسيرة في الاتجاه المعاكس، واعترضت طريق مسيرة حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهضة لأمريكا، وأعاقوا سيرها "بافتراش" الشارع.
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