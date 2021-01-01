كأس العالم 2022 l كوستاريكا تفوز علي اليابان (فيديو)

نجح المنتخب الكوستاريكي من هز شباك نظيره الياباني في المباراة المقامة على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في مونديال قطر 2022.
وتقدم المنتخب الكوستاريكي عبر كيشير فولر بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى، في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني.
وحسم التعادل السلبي دون أهداف أحداث الشوط الأول الذي جاء متوسط المستوى بين الفريقين ولم يشهد هجمات خطيرة تذكر من أي جانب منهما.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!