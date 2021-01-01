كأس العالم 2022 l كوستاريكا تفوز علي اليابان (فيديو)



كوستاريكا تفوز علي اليابان كوستاريكا تفوز علي اليابان

نجح المنتخب الكوستاريكي من هز شباك نظيره الياباني في المباراة المقامة على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في مونديال قطر 2022.



وتقدم المنتخب الكوستاريكي عبر كيشير فولر بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى، في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني.



وحسم التعادل السلبي دون أهداف أحداث الشوط الأول الذي جاء متوسط المستوى بين الفريقين ولم يشهد هجمات خطيرة تذكر من أي جانب منهما.

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بهذا خطف المنتخب الكوستاريكي نقاط المباراة الـ3، في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة خلف المنتخب الياباني (3)، بانتظار المباراة الهامة بين الماتادور الإسباني (3) والماكينات الألمانية (دون نقاط) التي ستجري في وقت لاحق اليوم.وشهدت الجولة الأولى فوز منتخب اليابان على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، فيما تلقى منتخب كوستاريكا هزيمة ثقيلة من إسبانيا بسبعة أهداف دون رد.https://t.me/ammarda_88/12469