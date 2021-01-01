وزير الأمن في أسرائيل .. يحرض الإسرائيليين على قتل الفلسطينيين

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وزير الأمن في أسرائيل


حرض المتطرف إيتمار بن غفير ـ المقرر أن يتولى حقيبة وزارة الأمن الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو ـ الإسرائيليين على إطلاق النار تجاه أي فلسطيني يلقي زجاجة مولوتوف، على حد قوله.

ووفقا لإذاعة "كان" الإسرائيلية، قال بن غفير: " يجب إطلاق النار على كل فلسطيني يحمل أو يلقي زجاجة مولوتوف"، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، حيث وصف التعليمات الحالية بـ "الغبية".

وأضاف، أنه سيفعل كل ما بوسعه لإيقاف ما وصفها بـ "السياسات العنصرية" تجاه اليهود في الحرم القدسي الشريف .

وأشار إلى سعيه لشرعنة البؤر الاستيطانية، مؤكدا أنه في غضون الأشهر المقبلة سيكون هنالك الكثير من التغيرات في هذا الملف.

ونوه إلى مشروع قانون سيعرض على الكنيست، ينص على ترحيل عوائل كل من ينفذ عمليات مسلحة ضد الإسرائيليين.

تولي حقيبة الأمن الداخلي
كان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في إسرائيل وقع اتفاقاً ائتلافياً مع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وعلى إثره من المقرر أن يتولى زعيم الحزب إيتمار بن غفير حقيبة وزارة الأمن الداخلي بموجب الاتفاق.

المصدر: إذاعة "كان" الإسرائيلية

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