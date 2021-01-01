وزير الأمن في أسرائيل .. يحرض الإسرائيليين على قتل الفلسطينيين

حرض المتطرف إيتمار بن غفير ـ المقرر أن يتولى حقيبة وزارة الأمن الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو ـ الإسرائيليين على إطلاق النار تجاه أي فلسطيني يلقي زجاجة مولوتوف، على حد قوله.
ووفقا لإذاعة "كان" الإسرائيلية، قال بن غفير: " يجب إطلاق النار على كل فلسطيني يحمل أو يلقي زجاجة مولوتوف"، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، حيث وصف التعليمات الحالية بـ "الغبية".
وأضاف، أنه سيفعل كل ما بوسعه لإيقاف ما وصفها بـ "السياسات العنصرية" تجاه اليهود في الحرم القدسي الشريف .
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