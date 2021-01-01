كأس العالم 2022 l تعرف علي القنوات التي تنقل مباراة المغرب وبلجيكا اليوم



المغرب وبلجيكا المغرب وبلجيكا



يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة قوية بين المغرب وبلجيكا اليوم الأحد في الثالثة عصرا على ملعب “الثمامة”، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.



وستذاع مباراة المغرب عبر قناة الرياضية المغربية (الأرضية)، كما تنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس “المشفرة”، وقنوات الكأس المشفرة أيضا. بالإضافة إلى عدد من القنوات الآسيوية والأوروبية.





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القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا:Arryadia TNT HDbeIN Sports HD 2 MaxbeIN Sports FR HD 1beIN 4K HDRTOD App - beIN SPORTSbeIN Sports ConnectAlkass EXTRA One HDAlkass EXTRA TWO HDRai 1Match Football 1BBC Red ButtonNRK 1RTP 1TF1 HD SuisseTRT 1 HDRTE TwoCT SportZDF HDTF1 HD FranceRTS Deux HDSRF zwei HDRSI LA 2 HDGol Mundialالمغرب ضد بلجيكا:ويستهدف منتخب المغرب بقيادة مديره الفني وليد الركراكي، تحقيق مفاجأة بالفوز على بلجيكا في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي.وكان منتخب المغرب تعادل مع كرواتيا سلبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، بينما فاز منتخب بلجيكا على كندا بهدف دون رد.على الجانب الآخر، يطمح منتخب بلجيكا في تحقيق الفوز على المغرب في لقاء اليوم، لحسم التأهل إلى دور الـ 16، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.ترتيب المجموعة السادسة:بلجيكا : 3 نقاطكرواتيا : 1 نقطةالمغرب : 1 نقطةكندا : 0 نقاطمجموعات كأس العالم:المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.