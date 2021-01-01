كأس العالم 2022 l تعرف علي القنوات التي تنقل مباراة المغرب وبلجيكا اليوم

المغرب وبلجيكا
يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة قوية بين المغرب وبلجيكا اليوم الأحد في الثالثة عصرا على ملعب “الثمامة”، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.
وستذاع مباراة المغرب عبر قناة الرياضية المغربية (الأرضية)، كما تنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس “المشفرة”، وقنوات الكأس المشفرة أيضا. بالإضافة إلى عدد من القنوات الآسيوية والأوروبية.
القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا:
Arryadia TNT HD
beIN Sports HD 2 Max
beIN Sports FR HD 1
beIN 4K HDR
TOD App - beIN SPORTS
beIN Sports Connect
Alkass EXTRA One HD
Alkass EXTRA TWO HD
Rai 1
Match Football 1
BBC Red Button
NRK 1
RTP 1
TF1 HD Suisse
TRT 1 HD
RTE Two
CT Sport
ZDF HD
TF1 HD France
RTS Deux HD
SRF zwei HD
RSI LA 2 HD
Gol Mundial
المغرب ضد بلجيكا:
ويستهدف منتخب المغرب بقيادة مديره الفني وليد الركراكي، تحقيق مفاجأة بالفوز على بلجيكا في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي.
وكان منتخب المغرب تعادل مع كرواتيا سلبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، بينما فاز منتخب بلجيكا على كندا بهدف دون رد.
على الجانب الآخر، يطمح منتخب بلجيكا في تحقيق الفوز على المغرب في لقاء اليوم، لحسم التأهل إلى دور الـ 16، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.
ترتيب المجموعة السادسة:
بلجيكا : 3 نقاط
كرواتيا : 1 نقطة
المغرب : 1 نقطة
كندا : 0 نقاط
مجموعات كأس العالم:
المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.
المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.
المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.
المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.
المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.
المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.
المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.
المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.
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