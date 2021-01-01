منشور يثير الجدل .. فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس



منشور يثير الجدل منشور يثير الجدل



شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة، تداولًا لمنشور زعم أنه تم فصل جميع طلاب الثانوية العامة الملتحقين بـ مدرسة يوسف عبد العال الثانوية المشتركة في طنطا بمحافظة الغربية.



وأوضح ناشر المنشور المتداول ، أن هذا حدث بالفعل لان المدرسة المذكورة طبقت قرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بضرورة تسجيل غياب طلاب الثانوية العامة، وفصل أي طالب تتجاوز مدة غيابه المدة المسموح بها ، مما أدى إلى أن إدارة المدرسة فوجئت بأن جميع الطلاب متجاوزون نسب الغياب المقررة ، وبالتالي أصدرت قرارات بفصلهم كلهم.



وأظهرت التعليقات حقيقة هذا المنشور، حيث قالت سماء قنديل إحدى طالبات المدرسة المذكورة تعليقا على هذا المنشور المتداول : هذا المنشور قديم وكان "تريند " العام الدراسي الماضي ، وأكدت نسرين يوسف نفس الكلام قائلة "اتفصلنا فعلا من نفس المدرسة السنة اللي فاتت"، كما كتبت منال سلامة في التعليقات "البوست من السنة اللي فاتت"، وقالت ملك الباشا : ده كان تريند السنة اللي فاتت وكلنا كنا فرحانين اننا اتفصلنا أصلاً.

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التعليقات على المنشورأما عن التعليقات الساخرة على المنشور ، فقالت شهد هاشم اهو تكون جت من عندهم و اكون ارتحت من ثانوية عامة ، وقال احمد عبد الناصر : ربنا يكتبها لنا ، وقالت سندس محمد : عقبال ما يلغوا الثانوية العامة خالص يا ربمن جانبها تقوم حاليا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتحقق من صحة الكلام المذكور في المنشور المتداول على فيس بوك للوقوف على حقيقة الامر ، والتأكد من ان هذا المنشور يخص العام الدراسي الحالي ام انه منشور قديم ، والتعرف على كافة ملابساته.المنشور المتداولاجراءات حاسمة من التعليم للسيطرة على الغياب في المدارسوكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم، بشأن متابعة تسجيل الغياب لطلاب المدارس يوميا لانضباط سير العملية التعليمية .وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة قيام المدارس بتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الإستمارة الإلكترونية لبيانات التلميذ.و أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا بشأن متابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة، إلحاقًا بالقرارات الوزارية، الصادرة بشأن تنظيم قبول أعذار غياب الطلاب والكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، لضمان حسن سير العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي.ونص الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم على التنبيه باتخاذ اللازم نحو التأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية وخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم لليوم الدراسي، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.وأكد الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم على تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمي الصفين الثالث الثانوي والثالث الإعـدادي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين منهم، غير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم.وتضمن الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم التأكيد على الإعلان بمكان ظاهر بالمدرسة عن المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم (???) لسنة 2004 التي تنص على أنه "لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية ـ بعد استنزال أيام الغياب بعذر مقبول ـ بدخول الامتحان كطالب منتظم" لإعلام الطلاب بأهمية الحضور.و وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم :رسوم إعادة القيد ثانوي عام وفني أول مرة: 25 جنيها - وكود الدفع على فوري 66611.رسوم إعادة القيد ثانوي عام وفني بسبب الغياب ثاني مرة: 25 جنيها - وكود الدفع على فوري 66612.رسوم إعادة القيد ثانوي عام وفني بسبب استنفاد مرات الغياب: 25 جنيها - وكود الدفع على فوري 66613.غرامة إنذار انقطاع بدون عذر لمدة 10 أيام متصلة او منفصلة في مدارس التعليم الأساسي: 10 جنيهات - وكود الدفع على فوري 66614.