شاهد|تعامل مشجع سعودي مع إعلامي إسرائيلي يثير ضجة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد أحد مشجعي المنتخب السعودي مع إعلامي إسرائيلي خلال عمله بتغطية المونديال في قطر 2022، وحاز المقطع على رواج كبير وسط كلمات مؤيدة لموقفه من القضية الفلسطينية، مع اختلاف البعض على الأسلوب الحاد من أحد وسائل الإعلام في حدث رياضي.
وذهب كثير من نشطاء للاقتباس مما قاله المشجع السعودي للإعلامي الإسرائيلي، حيث علق حساب باسم "Abdelhamed Galal" يعود لإعلامي مصري على مقطع الفيديو الذي أعاد نشره على صفحته بتويتر، بعبارة: "مشجع سعودي يرفض الحديث مع مراسل إسرائيلي ’ليس هناك إسرائيل هناك فلسطين فقط‘.. ’انت ليس مرحب بك هنا‘".
فيما كتب آخر مع إعادة نشر الفيديو قائلا: “ مشجع سعودي ينفجر غاضبا بوجه مذيع اسرائيلي مقطع للتاريخ”.
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