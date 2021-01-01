شاهد|تعامل مشجع سعودي مع إعلامي إسرائيلي يثير ضجة



مشجع سعودي مع إعلامي إسرائيلي مشجع سعودي مع إعلامي إسرائيلي



تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد أحد مشجعي المنتخب السعودي مع إعلامي إسرائيلي خلال عمله بتغطية المونديال في قطر 2022، وحاز المقطع على رواج كبير وسط كلمات مؤيدة لموقفه من القضية الفلسطينية، مع اختلاف البعض على الأسلوب الحاد من أحد وسائل الإعلام في حدث رياضي.



وذهب كثير من نشطاء للاقتباس مما قاله المشجع السعودي للإعلامي الإسرائيلي، حيث علق حساب باسم "Abdelhamed Galal" يعود لإعلامي مصري على مقطع الفيديو الذي أعاد نشره على صفحته بتويتر، بعبارة: "مشجع سعودي يرفض الحديث مع مراسل إسرائيلي ’ليس هناك إسرائيل هناك فلسطين فقط‘.. ’انت ليس مرحب بك هنا‘".



فيما كتب آخر مع إعادة نشر الفيديو قائلا: “ مشجع سعودي ينفجر غاضبا بوجه مذيع اسرائيلي مقطع للتاريخ”.

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الصحفي الإسرائيلي يعيد نشر المقطعفيما أعاد الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، نشر تعليق أحد النشطاء بتويتر والرافض لتلك الطريقة، وهو حساب يحمل اسم "Badr Al_Saadoun"، الذي علّق على مقطع الفيديو بعبارة: "هذه العينة من السعوديين شريحة (دهماء) ليست بشريحة صغيرة، وهذه طبيعة البشرية التي تساق بنمط منظومة فكرية (أدلجة) دينيه وشعاراتية لأنظمة الغوغائية العربية ولكن الدهماء (العوام) ليسوا ذات قواعد صلبه المواقف، وارتجاجهم (سوق) عندما يدفعون بالهوس الجمعي .."وأعادت المغردة هيفاء الرويقي نشر مقطع الفيديو المتداول على صفحتها بتويتر، معلقة بالقول: "عيب هالأسلوب.. يقدر يعتذر عن الظهور وانتهينا.." ليرد عليها الأكاديمي السعودي، تركي الحمد بتغريدة قال فيها: "أتفق.. ولكن الحماقة أعيت من يداويها.."https://twitter.com/i/status/1596601587992260610