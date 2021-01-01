تتضمن آخر تحديثات Google Workspace بحثًا محسّنًا في Gmail

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كشفت جوجل عن بعض التحديثات الطفيفة والمفيدة لمنصة Workspace. فعلى ما يبدو، عندما تنضم إلى مكالمة Google Meet أو تبدأ التقديم على واحدة من ملف المستندات أو جداول البيانات أو العروض التقديمية، سيكون لديك طريقة أسهل لمشاركة هذا الملف مع الحاضرين الآخرين من خلال لوحة الدردشة الخاصة بالاجتماع. يمكنك منح كل شخص في المكالمة حق الوصول إلى الملف أو تقييده لاختيار الحضور.



ستتمكن من التعاون في المستند أو جدول البيانات أو العرض التقديمي أثناء إجراء المكالمة.



وتقول جوجل إنها ستأخذ نشاط بحث Gmail الأخير في الاعتبار لتحسين نتائج البحث عند استخدام خدمة البريد الإلكتروني على الويب. تقول الشركة إن هذا سيجعل نتائج بحث Gmail أكثر صلة بالسياق.

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كما ان هناك ميزة مطلوبة في الطريق إلى “جداول البيانات” ستمكن المستخدمين من تغيير حجم اللوحة الجانبية لمحرر الجدول المحوري. من المفترض أن يكون هذا مفيدًا عندما تكون أسماء بعض أعمدة أو حقول الجدول المحوري طويلة جدًا وتريد رؤية النص بالكامل.تقول جوجل إن هذه التحديثات ستكون متاحة لجميع مستخدمي Workspace و G Suite في غضون الأسبوعين المقبلين. أعلنت الشركة مؤخرًا عن ترقية مرحب بها لخطة Workspace الفردية من خلال زيادة مساحة التخزين من 15 جيجابايت إلى 1 تيرابايت دون أي تكلفة إضافية للمستخدمين.