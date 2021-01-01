الإعلان الرسمي عن سلسلة Xiaomi 13 في الأول من ديسمبر

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صورة الخبر: Xiaomi 13
Xiaomi 13

أشارت أحدث التقارير إلى خطط شاومي لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Xiaomi 13 في الأول من ديسمبر.

شغلت سلسلة هواتف Xiaomi 13 العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم توضح أحدث التسريبات الموعد المتوقع للإعلان عن هذه الإصدارات.

وتضم السلسلة القادمة من شاومي هاتفي Xiaomi 13 و13 Pro، ولقد أكدت قناة “Sahil Karoul” على منصة اليوتيوب على خطط شاومي لإطلاق هذه الإصدارات في الأول من شهر ديسمبر.

كما كشفت التسريبات الأخيرة عن صور رسمية توضح ألوان Xiaomi 13 الذي يتوفر باللون الأزرق والبني الذي يقدم للمرة الأولى من شاومي.

وتوضح التسريبات التصميم المسطح لشاشة هاتف Xiaomi 13 وأيضاً إطارات الهاتف، كما تؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بتصميم مربع للكاميرة التي تتميز بإعدادات ثلاثية، بينما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بثقب للكاميرة الأمامية.

أيضاً تقدم شاومي السلسلة برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 الجديدة من كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ولقد سجل الهاتف في الإختبارات 1497 نقطة للأنوية الأحادية، و5089 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

كما تشير التسريبات إلى Xiaomi 13 يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش، وجودة عرض 2K، ومعدل تحديث 120Hz.
وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر من سلسلة IMX8 من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

المصدر: بوابه المتميز

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