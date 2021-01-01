يسجل هاتف Xiaomi 13 Pro آداء فائق في منصة Geekbench



Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Pro

رصد إصدار شاومي المرتقب Xiaomi 13 Pro في منصة Geekbench مؤخراً، حيث سجل الهاتف آداء فائق برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.



أكدت التسريبات السابقة على أن هاتف شاومي القادم 13 Pro يأتي بمستشعر رئيسي من سوني بحجم 1 إنش ودقة 50 ميجا بيكسل.



ولقد أعتمد الهاتف في منصة Geekbench التي كشفت عن تفاصيل آداء هذا الإصدار، حيث يأتي الهاتف بنموذج رقم 2210132C ومعالج ثماني الأنوية يشمل 3 من الأنوية بسرعة 2.02GHz، ونواة رئيسية بسرعة 3.19GHz، وهي تفاصيل تؤكد على أن المعالج هو Snapdragon 8 Gen 2.

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أيضاً يظهر الهاتف في التسريبات بنظام تشغيل Android 13، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ولقد سجل الهاتف في منصة Geekbench 5 عدد 1504 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و5342 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.ولقد كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن هاتف Xiaomi 13 Pro يأتي بشاشة E6 AMOLED من سامسونج بحجم 6.7 إنش، ودقة 2K، ومعدل تحديث 120Hz.ويدعم الهاتف معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.كما يضم 13 Pro مستشعر Sony IMX989 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وأخر بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات telephoto، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.الهاتف ينطلق أيضاً بواجهة MIUI 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، ومن المتوقع أن يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4800 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.