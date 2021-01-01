الإعلان عن هاتف Honor 80 GT في شهر ديسمبر المقبل



Honor 80 GT Honor 80 GT

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم عن خطط Honor للإعلان الرسمي عن هاتف Honor 80 GT خلال شهر ديسمبر المقبل.



قدمت شركة Honor مؤخراً سلسلة هواتف Honor 80 في السوق الصيني، واليوم تؤكد تسريبات جاءت عبر “TechGoin“على أن الشركة تستعد لإضافة إصدار أخر للسلسة بعنوان Honor 80 GT.



ويأتي هاتف 80 GT قريباً بتصميم مسطح في الشاشة، على عكس الشاشة المنحنية المميزة لهواتف Honor 80 ،80 SE، وأيضاً 80 Pro.

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كما يستهدف هاتف Honor 80 GT الألعاب ويضم رقاقة معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في شهر ديسمبر المقبل.من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف 80 GT سيأتي بتصميم مميز على غرار إصدار الشركة السابق Honor X40 GT.يذكر أن رقاقة Snapdragon 8 Plus Gen 1 تدعم أيضاً هاتف Honor 80 Pro الذي يأتي بشاشة OLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1224 في 2700 بيكسل، وواجهة Magic UI 7 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12.كما يتميز 80 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، ومستشعر رئيسي بدقة 160 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بكيسل في الكاميرة الخلفية.ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4800 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، كما يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.