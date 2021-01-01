مواصفات وسعر هاتف شاومي +Redmi A1



+Redmi A1 +Redmi A1

أطلقت شاومى هاتف Redmi A1+ من الفئة الاقتصادية والذى يأتى بشاشة HD+ وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف شاومى الجديد.



هاتف شاومي

يأتي هاتف شاومى Redmi A1+ بشاشة HD+ بمقاس 6.52 بوصة وبدقة 720×1600، بجانب خاصية الوضع المظلم والنمط الليلي، مما يساعد على منع إجهاد العين كما يأتي هاتف شاومي Redmi A1+ بكاميرا ثنائية حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 8 ميجابكسل مقترنة بعدسة مساعدة للتصوير البورتريه وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، كما يمكن استخدام كل من الكاميرات الخلفية والأمامية بأوضاع متعددة الاستخدامات، بما في ذلك البورتريه والفيديو القصير وتصوير الفاصل الزمني، مما يوفر للمستخدمين خيارات تصوير متنوعة.



كما تم تزويد الهاتف الجديد ببطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير، وشحن بقدرة 10 وات، 30 ساعة متواصلة من المكالمات.

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كما يأتى هاتف Redmi A1+ بتصميم مستوحى من سلسلة Redmi Note، مع إطار مسطح يبرز من خلاله الخلفية المنحنية.سعر الهاتفتأتي خلفية الهاتف بملمس شبيه بالجلد يقاوم علامات بصمات الأصابع مع مستشعر بصمة خلفي سريع لإلغاء القفل بلمسة واحدة ويأتى الهاتف في ثلاثة ألوان "الأسود، الأخضر الفاتح، الأزرق الفاتح"، بمساحة داخلية 32 جيجا مع 2 جيجا رام، وبسعر 2999 جنيها.وكانت بوكو التابعة لشركة شاومي، قد أطلقت هاتفها الاقتصادي POCO C40 والذى يأتى ببطارية بسعة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف POCO C40.هاتف POCO C40يأتى هاتف POCO C40 بشاشة Dot Drop LCD مقاس 6.71 بوصة، والتي تعد أكبر شاشة عرض في هواتف بوكو مع دعِم بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla المقاومة للخدش، وبمعدل سطوع يصل إلى 400 nits، مع استكمالها بخاصية ضبط السطوع والتي تسمح بالضبط التلقائي لسطوع الشاشة بما يتناسب مع ضوء الشمس المباشر في الصيف.كما تأتي الشاشة بواضع القراءة الذي يحول الشاشة إلى لون أكثر دفئًا لتقليل إجهاد العين أثناء القراءة الطويلة وبالإضافة للبطارية التي يضمها الهاتف الذكي الجديد والتى تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة، و تدوم لأكثر من يومين بشحنة واحدة .