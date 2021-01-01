في آخر رحلاتها «ناسا» تلتقط صورا للقمر تكشف تفاصيلا جديدة.. «أشبه بالخيال»..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حفر متناثرة على سطح القمر تظهر في أحدث صور التقطتها مركبة وكالة ناسا الفضائية، التي بدت وكأنها اثار لكائنات مرت على سطحه سابقًا، تظهر على ارتفاع 130 كيلو متر، حيث كانت تتحرك بسرعة 8210 كيلومترا في الساعة تقريبا، وتبعد عن الأرض 370149 كيلومترا، وفقاً لتقرير صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

لطالما شاهدناه على مسافة بعيدة يبدو وكأنه ذو طبيعة ملساء ساكنة، لكن تكشف هذه الصور طبيعة مذهلة لسطح القمر تعرض تفاصيل جديدة، تم التقاطها باللونين الأبيض والأسود، تمتلئ بالفوهات.

تم التقاطها في 21 نوفمبر من المركبة التابعة لمهمة «أرتيميس 1»، من خلال كاميرا مثبتة على جناح المصفوفة الشمسية للمركبة.

توقع المهندسون أن يفقدوا الاتصال بالمركبة الفضائية أثناء مرورها خلف القمر لمدة 34 دقيقة، لكن تكرار فقدان الاتصال يوم الأربعاء كان غير متوقع.

فبعد إطلاق المركبة الفضائية «أوريون»، فقدت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا«الاتصال بها على غير المتوقع لمدة 47 دقيقة ثم استعادت الاتصال.

على أن تبقى «أوريون» حول القمر للأسبوع المقبل، ثم تعود إلى الأرض في الأول من ديسمبر، لتهبط في المحيط الهادئ قبالة ساحل سان دييجو.

المصدر: المصرى اليوم

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