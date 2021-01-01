يتوقع خبير شكل سوق السيارات في مصر خلال 2023.. وحل وحيد لخفض الأسعار

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توقع خبير المبيعات والتسويق جمال فهيم، أن يزيد الإقبال بشكل كبير على السيارات الصينية في عام 2023.

وقال في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن زيادة سعر الدولار سيكون لها إنعكاس بالتأكيد على أسعار السيارات الواردة من الخارج، لكن قيمة الارتفاع في السعر ستتوقف على قرارات الدولة بشن السماح بعودة سوق السيارات إلى مستندات التحصيل أم استمرار نظام الاعتمادات المستندية.

وتوقع خبير التسويق أن تزداد أعداد السيارات الكهربائية في السوق المصري، لافتا إلى أن أسعارها ستتكون في حدود الـ700 ألف جنيه.

وأوضح خبير السيارات إلى أن الحل الوحيد لتراجع أسعار السيارات هو زيادة التجميع المحلي، والتوسع في تصنيع المكونات المغذية، متوقعا أن تؤتي خطط الدولة في التصنيع ثمارها في غضون 5 سنوات.

المصدر: الاهرام أوتو

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