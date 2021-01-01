تعلن نيسان ارتفاع أسعار«صني» 2023 ترتفع 35 ألف جنيه.. ننشر قائمة أسعار الفئات الأربع



نيسان نيسان

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، زيادة أسعار سيارات نيسان صني موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 20 إلى 35 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.



جاءت أسعار نيسان صني 2023 حسب القائمة السعرية الجديدة لسيارات نيسان في مصركما يلي:



الفئة الأولى:291.400 ألف جنيه، بدلًا من 271.400 ألف جنيه.

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الفئة الثانية:322.500 ألف جنيه، بدلًا من 292.500 ألف جنيه.الفئة الثالثة: 343 ألف جنيه، بدلًا من 311 ألف جنيه.الفئة الرابعة: 357 ألف جنيه، بدلًا من 322 ألف جنيه.وينتمي طراز «صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.وزودت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكييف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – قفل مركزي – امكانية طي المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي – عجلة القايدة متعددة الوظائف – مدخل AUX- مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».وتقدم سيارات نيسان صني فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفي – مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفي معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة – بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».وتزيد الفئة الأعلى A/T SUPER SALOON»» ببعض التجهزات والكماليات الأخرى؛ من أبرزها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًّا – خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب – مكييف هواء أتوماتيك – عدادات متطورة، وغيرها».