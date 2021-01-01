تويوتا Innova .. رباعية دفع متطورة واقتصادية في استهلاك الوقود

كشفت تويوتا عن سيارة Innova الجديدة التي صممتها لتكون رباعية دفع عائلية كبيرة ومتطورة بنفس الوقت.
حصلت السيارة الجديدة على بعض التعديلات الخارجية مقارنة بسيارات Innova السابقة إذ زودت بمصابيح أحدث تعمل بتقنيات LED، وأدخلت بعض الإضافات على أشكال ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية في هيكلها.
ولتكون سيارة عائلية بامتياز حصلت المركبة على 3 صفوف من المقاعد، وجهزت بأنظمة تكييف ممتازة تضمن توزيعا ممتازا للهواء داخل القمرة، وجاء هيكلها بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، عرضه 185 سم، ارتفاعه 179 سم، كما حصلت على مسافة خلوص أرضي تعادل 185 ملم، وعلى عجلات عريضة تبدأ مقاساتها من 18 إنشا.
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