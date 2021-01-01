إطلاق موديل 2023 من BMW X7 قريبا في مصر



BMW X7 BMW X7

مع الإعلان عن شركة جلوبال أوتو كوكيل رسمي جديد لسيارات BMW في مصر، ينتظر البعض إطلاق موديلات 2023 الجديدة في مصر من سيارات الشركة الألمانية، وهو ما سيتم الكشف عنه بشكل رسمي يوم الثلاثاء 29 من نوفمبر الحالي خلال المؤتمر الصحفي للوكيل الجديد، حيث شملت هذه التوقعات موديل 2023 من X7 من فئة SUV، والتي تعتبر أفخم موديل SUV تقدمه الشركة الألمانية.



جدير بالذكر أن السوق المصري شهد أخر تواجد لهذا الموديل BMW كموديل لعام 2022، وتحديدا فئة M50i من هذه السيارة، وهي مزودة بمحرك يعمل ببنزين 95 سعته 4400 سي سي وقوته 530 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).



أما بالنسبة للإطلاق الجديد فيتوقع أن يشمل موديل 2023 من هذه السيارة، وتحديدا موديل M60i من هذه السيارة، ومن خلال موقع الشركة الأم يتبين أنه مزود بنظام دفع هجين بسيط مكون من نظام كهربائي 48 فولت مع محرك V8 بسعة 4400 سي سي يتصل بشاحن توربيني مزدوج، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام 523 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

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ومن خلال الموقع الرسمي الدولي للشركة الألمانية يتبين أن سعر هذا الموديل يبلغ 103 ألف و100 دولار، أو ما يعادل 2 مليون 530 ألف جنيه مصر تقريبا.