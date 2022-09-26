سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

استهل سعر الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في مصر، ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب، نشاط الساعات الأولى على آخر ارتفاع لسعر الذهب قبل نهاية يوم السبت.



سعر الذهب اليوم فى مصر

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1657 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1450 جنيها، وتداول سعر عيار الذهب 18 عند 1242 جنيها، ووصل سعر عيار الذهب 14 إلى 966 جنيهًا.



سعر جنيه الذهب الآن في مصر

ارتفع سعر جنيه الذهب، قبل نهاية يوم السبت 144 جنيهًا، في السوق المحلية، ليسجل سعره اليوم نحو 11600 جنيه، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.

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أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:بدأ أسعار الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، نشاط الساعات الأولى في الدول العربية، على الأسعار النهائية لتعاملات يوم السبت وسجلت كالآتي:أسعار الذهب اليوم في السعوديةأسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 211.59 ريال.أسعار الذهب عيار 22 حوالي 193.96 ريال.أسعار الذهب عيار 21 عند 185.14 ريال.أسعار الذهب عيار 18 إلى 158.69 ريال.أسعار الذهب عيار 14 نحو 123.43 ريال.أسعار الذهب اليوم في الإماراتأسعار جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 207.08 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 22 إلى 189.82 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 181.19 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 18 حوالي 155.31 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 120.80 درهم.أسعار الذهب اليوم في الكويتأسعار الذهب عيار 24 نحو 17.35 دينارأسعار الذهب عيار 22 نحو 15.90 دينار.أسعار الذهب عيار 21 نحو 15.18 دينار.أسعار الذهب عيار 18 نحو 13.01 دينار.أسعار الذهب عيار 14 نحو 10.12 دينار.