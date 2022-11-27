أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 27-11-2022 أمام الجنيه المصرى

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أسعار العملات

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 27-11-2022، حيث سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع، أما الريال القطرى سجل 6.27 جنيه للشراء، و6.69 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.


ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 25.35 للشراء، 25.58 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 29.52 جنيه للشراء، 29.74 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم
سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم
سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 76.94 جنيه للشراء، و 79.80 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.66 جنيه للشراء، و 6.67 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الريال القطرى اليوم
سجل سعر صرف الريال القطرى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.27 جنيه للشراء، و 6.69 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

المصدر: اليوم السابع

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