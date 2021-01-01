دراسة تؤكد العسل البديل الأفضل للسكريات..رغم احتوائه على 80% من السكر..

دائما ما تكون البداية لأي شخص يحاول الاهتمام والحفاظ على صحته هو إجراء عدد من التغييرات على نظامه الغذائي فتجده يعتمد على تناول العناصر الغذائية الغنية بالمعادن والفوائد الصحية مثل الخضروات والفاكهة مع التقليل من تناول أنواع أخرى من الطعام واخيرا استبدال بعض العناصر بأخرى صحية بشكل أكبر.
مثل الاعتماد على دقيق الحبوب الكاملة بدلا من الدقيق الأبيض والأرز البني بدلا من الابيض واخيرا استبدال السكر الأبيض المعالج بالعسل فعلى الرغم من أنه يحتوي على حوالي 80% من السكر لكنه أيضا عبارة عن تركيبة معقدة.
تضم السكريات الشائعة والنادرة والبروتينات والأحماض العضوية والمركبات النشطة بيولوجيا الأخرى التي من المحتمل أن يكون لها فوائد صحية كبيرة فالعسل يد علاج طبيعي شائع للبرد والسعال كما أنه يعمل على تعزيز فقدان الوزن باعتباره عنصر غذائي خالي من الدهون وغني بالحديد والكالسيوم والمعادن الأخرى وفقا لموقع " فود اندي".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!