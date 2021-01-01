دراسة تؤكد العسل البديل الأفضل للسكريات..رغم احتوائه على 80% من السكر..



العسل العسل

دائما ما تكون البداية لأي شخص يحاول الاهتمام والحفاظ على صحته هو إجراء عدد من التغييرات على نظامه الغذائي فتجده يعتمد على تناول العناصر الغذائية الغنية بالمعادن والفوائد الصحية مثل الخضروات والفاكهة مع التقليل من تناول أنواع أخرى من الطعام واخيرا استبدال بعض العناصر بأخرى صحية بشكل أكبر.



مثل الاعتماد على دقيق الحبوب الكاملة بدلا من الدقيق الأبيض والأرز البني بدلا من الابيض واخيرا استبدال السكر الأبيض المعالج بالعسل فعلى الرغم من أنه يحتوي على حوالي 80% من السكر لكنه أيضا عبارة عن تركيبة معقدة.



تضم السكريات الشائعة والنادرة والبروتينات والأحماض العضوية والمركبات النشطة بيولوجيا الأخرى التي من المحتمل أن يكون لها فوائد صحية كبيرة فالعسل يد علاج طبيعي شائع للبرد والسعال كما أنه يعمل على تعزيز فقدان الوزن باعتباره عنصر غذائي خالي من الدهون وغني بالحديد والكالسيوم والمعادن الأخرى وفقا لموقع " فود اندي".

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وهو الأمر الذي أثبتته دراسة أجراها باحثون من جامعة تورنتو في كندا وتم نشرها في مجلة "Nutrition Reviews" حيث توصلت الدراسة إلى أن للعسل تأثيرات مفيدة على عوامل التمثيل الغذائي للقلب من خلال تحسين مقاييس صحة القلب بما في ذلك نسبة السكر في الدم والكوليسترول.وأكد الباحثون بعد إجراء 18 تجربة مع أكثر من 1100 مشارك على مدى فترة تجريبية متوسطها 8 أسابيع تم خلالها منح ملعقتان كبيرتان أو 40 جرام من العسل الخام النباتي للمشاركين أن العسل يخفض نسبة الجلوكوز في الدم الصائم والكوليسترول الكلي والضار والدهون الثلاثية وعلامات مرض الكبد الدهني.كما أنه يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد وهو ما يؤدي إلى تعزيز صحة القلب ولذلك يفضل الاعتماد على العسل كبديل عن السكر المصنع في المشروبات والحلويات الأخرى كما يمكن استخدامه على الزبادي أو حتى استخدامه كصلصة للسلطة.