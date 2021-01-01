«التلوث البلاستيكي» يغزو القارة القطبية الجنوبية

أكد فريق من العلماء، على أن التلوث البلاستيكي في القارة القطبية الجنوبية، أصبح سيئًا مثل أي مكان آخر على هذا الكوكب، ويشكل تهديدا حقيقيا على البيئة، وصحة البشر.
ووجد فريق جامعة أكسفورد مواد بلاستيكية دقيقة في الهواء ومياه البحر والجليد البحري في بحر «ويديل» بالقرب من القطب الجنوبي، وقد اتخذت شكل البوليستر الليفي، الذي ينشأ من المنسوجات المصنوعة من مواد تركيبية مثل البوليستر والأكريليك.
وقالت البروفيسور لوسي وودال، المؤلفة المشاركة: "كشف اكتشافنا للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في عينات رواسب قاع البحر عن دليل على وجود حوض بلاستيكي في أعماق مياه القطب الجنوبي".
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