فيديو : عرض مُذهل بوسط لندن لسماعة «ميتا» القادمة

كشفت شركة ميتا Meta النقاب عن إعلان ثلاثي الأبعاد عملاق هذا الأسبوع، على واحدة من أشهر اللوحات الإعلانية في لندن البريطانية.



واستحوذت Meta Reality Labs على Piccadilly Lights في قلب West End بلندن للترويج لسماعة الواقع الافتراضي Meta Quest 2.



ويُظهر الإعلان، كجزء من حملة Meta "Wish for the Extraordinary"، رائد فضاء يخرج من الشاشة، وأفعوانية، ولاعب NFL يقفز نحو المشاهدين لالتقاط كرة القدم.



وقد يكلف الإعلان على لوحة الإعلانات أكثر من 6 ملايين دولار سنويًا، وفقًا لموقع أخبار الأعمال كوارتز، الذي يقدر أن حوالي 72 مليون شخص يمرون بالموقع سنويًا.وقالت Chelsey Susan Kantor من ميتا كويست Meta Quest: "من خلال هذه الحملة، أردنا أن نحصل على متعة وجود أمنيات كبيرة وغير عادية وتحقيقها بالفعل مع Quest 2."وأضافت: "سواء كان ذلك يناسبك ويذهب إلى السماء باعتباره بطل السوبر المفضل لديك أو مجرد قضاء فترة ما بعد الظهيرة في محطة الفضاء الدولية - كل ذلك ممكن مع الواقع الافتراضي."ومنذ عام 2019 ، ضخ مالك فيسبوك نحو 36 مليار دولار في أبحاث الواقع الافتراضي بـ Reality Labs، إلا أنه ووفقًا لتحليل من الداخل لملفات Meta المالية، فقد سجلت Reality Labs خسارة تشغيلية قدرها 9.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وحده.