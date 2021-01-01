تكشف دراسة : تناول الوجبات السريعة يسبب الألم للأصحاء



الوجبات السريعة الوجبات السريعة

توصلت دراسة إلى أن تناول الوجبات السريعة يمكن أن يسبب آلاما أو يجعل الناس أكثر حساسية للألم حتى لو كانوا أصحاء.



وحسبما ذكرت صحيفة " ميل اون لاين " أنه يمكن لبعض الدهون في الوجبات السريعة أن تتسبب في تراكم الكوليسترول في الشرايين مما يؤدي إلى الالتهاب، مما يؤدي إلى آلام المفاصل ويجعل الناس أكثر حساسية للألم.



وأوضحت أن السمنة أو تناول الوجبات السريعة لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى ألم مزمن، لكن الباحثين الآن يقولون إن مجرد تناول وجبات قليلة قد تسبب ضررًا.

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وأشارت أن الدهون المشبعة في الدم ترتبط بمستقبلات الخلايا العصبية التي تؤدي إلى الالتهاب وتحاكي أعراض تلف الأعصاب.و لوحظت هذه العملية بعد ثمانية أسابيع فقط من اتباع نظام غذائي غني بالدهون لا يحتوي على سعرات حرارية كافية لزيادة الوزنوقال الدكتور مايكل بيرتون ، الأستاذ المساعد لعلم الأعصاب في UT Dallas: "تشير هذه الدراسة إلى أنك لست بحاجة إلى مرض السكري. لا تحتاج إلى علم أمراض أو إصابة على الإطلاق".وأضاف الدكتور بيرتون : "إن تناول نظام غذائي غني بالدهون لفترة قصيرة يكفي - نظام غذائي غير صحى من الوجبات السريعة يؤدى الى الاصابة بهذه الامراض".ونظرت الدراسات السابقة في العلاقة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والأشخاص المصابين بالسمنة أو السكري كما أن تناول الوجبات السريعة يمكن أن يسبب ألمًا مزمنًا حتى في الأشخاص الأصحاء.