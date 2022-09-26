تواصل «المالية» صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة

تواصل وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر نوفمبر 2022 لليوم الرابع على التوالي بالزيادات الجديدة، من الذين يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.
وينتظر العاملون بالدولة، موعد صرف رواتبهم كل شهر لتلبية احتياجات أسرهم، واعتمد وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة، لشهر نوفمبر 2022 لحوالي 6 ملايين موظف وعامل في الدولة بالزيادات الجديدة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وبدأت الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصرف حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية ووافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها لشهر نوفمبر الجاري بتكلفة 67 مليار جنيه.
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