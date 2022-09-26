تواصل «المالية» صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة



وزارة المالية وزارة المالية

تواصل وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر نوفمبر 2022 لليوم الرابع على التوالي بالزيادات الجديدة، من الذين يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.



وينتظر العاملون بالدولة، موعد صرف رواتبهم كل شهر لتلبية احتياجات أسرهم، واعتمد وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة، لشهر نوفمبر 2022 لحوالي 6 ملايين موظف وعامل في الدولة بالزيادات الجديدة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وبدأت الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصرف حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية ووافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها لشهر نوفمبر الجاري بتكلفة 67 مليار جنيه.

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ومن أهم هذه القرارات إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.وتضمنت الحزمة مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.وحددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي تمتد على مدار 5 أيام.وأهابت الوزارة العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، مشيرة إلى أنه لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.