عام الرعب للملكة إليزابيث ..كواليس 1992..

غالبا ما ترتبط الذكريات السعيدة أو حتى السيئة بتاريخ محدد فاحتفالك بأول عمل ناجح لك أو الوصول إلى هدف تسعى له منذ فترة يجعل من الشهر الذي تحققت فيه المناسبة مفتاح التفاؤل المنتظر كل عام وهو ما يحدث أيضا مع الذكريات المؤلمة التي ترتبط بتاريخ معين تجعل منه حداد لذكرى مؤلمة وهو ما حدث مع عام الرعب للملكة الراحلة اليزابيث.
فلم ترتبط الأحداث السيئة والحزينة بيوم أو شهر معين بل امتدت على طول العام لتصف ملكة بريطانيا الراحلة سنة 1992 بعام الرعب حيث شهد هذا العام انتهاء زواج 3 من ابنائها واكتمل الرعب بنشوب حريق ضخم في قلعة وندسور مقر الحكم الملكي التاريخي.
ففي عام 1992 أعلن كلا من الأمير تشارلز والأمير أندرو والأميرة آن انتهاء زواجهم رسميا وانفصالهم عن شركاء حياتهم وبعدها وتحديدا في 20 نوفمبر من ذات العام وقع حريق قلعة وندسور تلك المأساة البريطانية التي كادت أن تنهي أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم ومقر الحكم الملكي البريطاني لأكثر من 39 ملك بريطاني على مدار الف عام منذ بنائها في القرن الـ 11 من قبل ويليام الفاتح وفقا لموقع بيبول.
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