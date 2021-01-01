«ملوك الفخار» فى قرية جريس بالمنوفية..قلل ومباخر..

آخر الأخباراخبار منوعة › «ملوك الفخار» فى قرية جريس بالمنوفية..قلل ومباخر..

صورة الخبر: الفخار
الفخار

صناعة الفخار حرفة يدوية قديمة، إذ يُستخدم الطين فى صناعته، ويوضع فى النار ليصبح أشد صلابة وقوة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الطين مادة يسهل تطويعها بأشكال متعددة عملية وجميلة.

الأدوات الفخارية كانت مهمة قديمًا قبل الانتقال إلى الحداثة، التى جعلت حرفة الفخار فى طى النسيان، حيث استخدم الناس الأدوات الفخارية فى حفظ وطهى الطعام وتخزين المياه وغيرها من جميع أشكال الاستخدامات اليومية.

عدسات «المصرى اليوم» رصدت صناعة الفخار من قرية جريس بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والتى لها شهرة واسعة فى صناعة الأوانى الفخارية، وتميزت فى ذلك لدرجة جعلتها أكبر مصدر للفخار إلى باقى مناطق الجمهورية، حيث يعمل عدد لا بأس به من سكان قرية جريس فى صناعة الفخار، بجانب الزراعة، لكن بفعل الحداثة تراجعت الأيدى العاملة فى صناعة الفخار.

ومن أشهر منتجات الفخار بالقرية: القلل، والأزيار، وطواجن الطبخ، والمباخر، وأطباق الحمام، والقصارى الخاصة بالمشاتل، والأوانى الخزف. وتقوم صناعة الفخار بالقرية أساسًا على الخامات المحلية المتوفرة من البيئة الريفية، حيث التراب الطينى ومخلفات الزراعة من القطن والذرة.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «ملوك الفخار» فى قرية جريس بالمنوفية..قلل ومباخر..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33752

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager