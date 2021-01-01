«ملوك الفخار» فى قرية جريس بالمنوفية..قلل ومباخر..



الفخار الفخار

صناعة الفخار حرفة يدوية قديمة، إذ يُستخدم الطين فى صناعته، ويوضع فى النار ليصبح أشد صلابة وقوة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الطين مادة يسهل تطويعها بأشكال متعددة عملية وجميلة.



الأدوات الفخارية كانت مهمة قديمًا قبل الانتقال إلى الحداثة، التى جعلت حرفة الفخار فى طى النسيان، حيث استخدم الناس الأدوات الفخارية فى حفظ وطهى الطعام وتخزين المياه وغيرها من جميع أشكال الاستخدامات اليومية.



عدسات «المصرى اليوم» رصدت صناعة الفخار من قرية جريس بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والتى لها شهرة واسعة فى صناعة الأوانى الفخارية، وتميزت فى ذلك لدرجة جعلتها أكبر مصدر للفخار إلى باقى مناطق الجمهورية، حيث يعمل عدد لا بأس به من سكان قرية جريس فى صناعة الفخار، بجانب الزراعة، لكن بفعل الحداثة تراجعت الأيدى العاملة فى صناعة الفخار.

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ومن أشهر منتجات الفخار بالقرية: القلل، والأزيار، وطواجن الطبخ، والمباخر، وأطباق الحمام، والقصارى الخاصة بالمشاتل، والأوانى الخزف. وتقوم صناعة الفخار بالقرية أساسًا على الخامات المحلية المتوفرة من البيئة الريفية، حيث التراب الطينى ومخلفات الزراعة من القطن والذرة.