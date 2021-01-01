اتحاد كرة اليد يعلن موعد لقاء الأهلى والزمالك

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الأهلى والزمالك

يتبقى لفريقى كرة اليد بالأهلى والزمالك مباراتان مؤجلتان على صعيد دورى محترفى كرة اليد، بما فيها لقاء القمة للموسم المحلى 2022 / 2023 وفقا لتعديل المواعيد.

ويخوض الزمالك مباراته المؤجلة أمام المعادى يوم 6 ديسمبر المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة بينما يلتقى الأهلى مع نظيره الجزيرة فى نفس اليوم ضمن مؤجلات الجولة السادسة .

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، يوم 5 ديسمبر المقبل فى الثامنة مساءً على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستأنف دورى رجال كرة اليد للمحترفين مجددا يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهات بين كل من البنك الأهلى مع هليوبوليس وجزيرة الورد مع القناة و الطيران مع طلائع الجيش و الزهور مع هليوليدو و الزمالك مع الشمس والجزيرة مع العبور والأهلى مع سبورتنج والمعادى مع دلفى و الأوليمبى مع سموحة.

المصدر: youm7

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