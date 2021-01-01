اتحاد كرة اليد يعلن موعد لقاء الأهلى والزمالك



الأهلى والزمالك الأهلى والزمالك

يتبقى لفريقى كرة اليد بالأهلى والزمالك مباراتان مؤجلتان على صعيد دورى محترفى كرة اليد، بما فيها لقاء القمة للموسم المحلى 2022 / 2023 وفقا لتعديل المواعيد.



ويخوض الزمالك مباراته المؤجلة أمام المعادى يوم 6 ديسمبر المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة بينما يلتقى الأهلى مع نظيره الجزيرة فى نفس اليوم ضمن مؤجلات الجولة السادسة .



وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، يوم 5 ديسمبر المقبل فى الثامنة مساءً على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.



ويستأنف دورى رجال كرة اليد للمحترفين مجددا يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهات بين كل من البنك الأهلى مع هليوبوليس وجزيرة الورد مع القناة و الطيران مع طلائع الجيش و الزهور مع هليوليدو و الزمالك مع الشمس والجزيرة مع العبور والأهلى مع سبورتنج والمعادى مع دلفى و الأوليمبى مع سموحة.

