تعرف علي علامات الخرف الأولى



الخرف الخرف

الخرف حالة منهكة يمكن أن تسلب منك ذاكرتك وشخصيتك وقدرتك على أداء المهام الروتينية، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الخرف هو متلازمة يحدث فيها تدهور في الوظيفة المعرفية يتجاوز ما يمكن توقعه من العواقب المعتادة للشيخوخة البيولوجية، هناك عدة أنواع من الخرف مع كون مرض الزهايمر هو الأكثر شيوعًا ، مشيرة إلى أنه يوجد حاليًا أكثر من 55 مليون شخص مصاب بالخرف في جميع أنحاء العالم ، وهناك ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



يمكن أن يصبح الخرف قاتلاً وهو السبب الرئيسي السابع للوفاة، وفقًا لجمعية الزهايمر المتحدة ضد الخرف ، قد يموت الشخص من حالة أخرى في أي مرحلة من مراحل الإصابة بالخرف وبسبب هذا ، قد يموت قبل أن تتطور أعراض الخرف بشكل كبير، ومن المرجح أن يموت الشخص في المراحل المتأخرة من الخرف لديهم جهاز مناعة ضعيف، وهذا يعني أنهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ، والتي يمكن أن تستمر في بعض الحالات لفترة طويلة، أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا للأشخاص المصابين بالخرف هو الالتهاب الرئوي الناجم عن العدوى .



استخدام الكلام لاكتشاف الخرف

حتى الآن لا يوجد علاج للخرف ، ولكن هناك عوامل خطر قابلة للتعديل يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، تشير الدراسات إلى أنه يمكن للأشخاص تقليل مخاطر التدهور المعرفي والخرف من خلال ممارسة النشاط البدني ، وعدم التدخين ، وتجنب تعاطي الكحول ، والتحكم في وزنهم ، واتباع نظام غذائي صحي ، والحفاظ على ضغط الدم الصحي والكوليسترول والدم. مستويات السكر وتشمل عوامل الخطر الإضافية الاكتئاب ، والعزلة الاجتماعية ، والتحصيل العلمي المنخفض ، والخمول الإدراكي وتلوث الهواء ".



عادة ما ينسى المصابون بالخرف ثلاثة أشياء

مع تقدمنا في العمر ، من الطبيعي أن نبدأ في نسيان الأشياء هنا وهناك، فنحن نخطئ في وضع مفاتيحنا أو ننسى عيد ميلاد أحد الأصدقاء ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الخرف ، فإن فقدان الذاكرة أكثر خطورة والخرف مصطلح شامل يستخدم في وصف تدهور الوظيفة المعرفية، ويمكن أن يشمل ذلك مشاكل في الذاكرة ، واللغة ، والتفكير ، على سبيل المثال ، قد يواجه الأشخاص المصابون بالخرف صعوبة في أداء المهام اليومية أو حتى ينسون من هم وبينما يعاني كل شخص من الخرف بشكل مختلف ، هناك بعض الأمور البسيطة الأشياء التي يميل الناس إلى نسيانها.

قد يشمل ذلك الأحداث الأخيرة وأسماء الأشخاص الذين يعرفونهم جيدًا والأماكن المألوفة، يعاني العديد من المصابين بالخرف أيضًا من صعوبة في التعامل مع المعلومات الجديدة وقد يجدون صعوبة في فهم المفاهيم المجردة مع تقدم المرض ، قد يصبح الأشخاص المصابون بالخرف معزولين بشكل متزايد ويفقدون في النهاية القدرة على التحدث أو التواصل بشكل كامل، بينما لا يوجد علاج للخرف ، يمكن أن يساعد التشخيص والعلاج المبكران في إبطاء تقدم المرض وتحسين نوعية الحياة.

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تشمل علامات الخرف ردود الفعل على الألوان والإضاءةيعاني المصابون بالخرف غالبًا من المعالجة الحسية ، وقد يكون التحفيز المفرط أمرًا مربكًا، قد تكون الألوان الزاهية ومصابيح الفلورسنت والأنماط مربكة ومزعجة .يمكن أن تساعد الألوان الناعمة والإضاءة غير المباشرة والطرق البسيطة في تقليل القلق وتعزيز الرفاهية، بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري إنشاء مساحة آمنة وعملية.يمكن أن يسبب الخرف تحديات مع ارتداء الملابسقد يبدو ارتداء الملابس أمرًا بسيطًا ، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بالخرف ، قد يمثل ذلك تحديًا حقيقيًا، ومن الصعوبات الرئيسية أنهم قد يحتاجون إلى تذكيرهم بكيفية ارتداء ملابس معينة ، مثل قميص أو بنطلون، مشكلة شائعة أخرى هي أنهم قد لا يتمكنون من ربط الأزرار أو السوستة، بالإضافة إلى ذلك ، قد يحتاجون إلى توضيح حول الملابس المناسبة للطقس أو المناسبة .