علي جمعة: النبي حدد 3 علامات .. الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم

كثيرون أولئك الذين تشغلهم الأحلام بل إنه يمكن القول أنها تؤرقهم، لذا يبحثون عن الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم ، لعل به تقل مخاوفهم، التي تنغص حياتهم، وذلك لأن المنامات لا تخلو من الرؤى والأحلام ، وقد يتحرى البعض فيها الإشارات والدلالات، لذا حتى لا تحاصرنا الأوهام وكي لا يزيد القلق لابد من معرفة الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم .
الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم
قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم ، إن سيدنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- جعل كلمة الرؤيا لما فيها بشرى ، وجعل كلمة الحلم لما فيه كآبة أو نكد ، منوهًا بأن الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان، فهو اصطلاح نبوي شريف.
وأوضح «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «ما الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم ؟»، أنه في اللغة فإن ما تراه وأنت نائم فهو منام أو رؤيا أو حلم أو كابوس ، لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- خص الرؤيا بما فيه خير ، وقال : ( إذا رأى أحدكم ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثً، فإنها من الشيطان ولا يخبر بها أحد ).
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