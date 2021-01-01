اعرف رأي الجمهور الإسرائيلي بحكومة نتنياهو الجديدة



حكومة نتنياهو الجديدة حكومة نتنياهو الجديدة



كشف استطلاع خاص أجراه معهد “دوجماه” بقيادة “مانو جيفج” بالتعاون مع I-Panel ونُشر “أولفان شيشي” أن غالبية الجمهور لا يعتقدون أن الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو سيكون لها حل لموجة العنف.



كما يظهر الاستطلاع أن نسبة أكبر من الجمهور تؤيد تعيين إيتمار بن غفير في منصب وزير الأمن الداخلي أكثر مما تعارضه، ومع ذلك فإن 80? من ناخبي الكتلة المعارضة لنتنياهو يعارضون التعيين.



52? لا يعتقدون أنه سيكون لنتنياهو وبن غفير حل للإرهاب.

31? يعتقدون أنه سيفعل ذلك، إلا أن 55? من ناخبي كتلة نتنياهو يعتقدون أن الحكومة الجديدة سيكون لها حل لموجة الإرهاب.

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61? غير راضين عن تعيين بتسلئيل سموتريتش وزيراً للمالية، و28? راضون.61? غير راضين عن تعيين أرييه درعي وزيرا للداخلية، و33? راضون.55? راضون عن تعيين يوآف غالانت وزيرا للجيش، و32? غير راضين.أما بالنسبة لتعيين بن غفير في منصب وزير الأمن الداخلي أو وزير الأمن الوطني:فإن 49? من الجمهور العام راضون عن هذا التعيين، و46? غير راضين عنه.على عكس سموتريش ودرعي، هناك نسبة أكبر من الجمهور تؤيد تعيين بن غفير.ومع ذلك فإن 80? من ناخبي الكتلة المناهضة لنتنياهو يعارضون التعيين.كما سألنا ما إذا كانت “ميري ريغيف” مناسبة لشغل منصب وزيرة التربية والتعليمقال 62? لا و23? نعم، حتى بين ناخبي كتلة نتنياهو يعتقد المزيد من المستطلعين أن ريغيف ليست مناسبة لمنصب وزير التربية والتعليم.فيما يتعلق بتعيين درعي، سألنا عما إذا كان الجمهور يؤيد تغيير القانون حتى يصبح أولئك الذين أدينوا وحُكم عليهم بالسجن مع عدم التنفيذ:أغلبية كبيرة تعارض “قانون درعي”: 59? يعارضون تغيير القانون، مقابل 22? يؤيدونه.وحتى في كتلة نتنياهو، فإن 43? يعارضون تغيير القانون مقابل 29? يؤيدونه.سألنا أيضاً عما إذا كنت تؤيد بند التغلب الذي يمنع المحكمة العليا من إبطال قوانين الكنيست التي تم تمريرها بأغلبية 61:32? يؤيدون، و49? معارضون.في كتلة نتنياهو، 58? يؤيدون البند السابق مقارنة مقابل 20? يعارضون.في الموضوع الاقتصادي، سألنا ما إذا كانت حكومة نتنياهو ستتعامل مع غلاء المعيشة بشكل أفضل من الحكومة السابقة:قال 31? إنه أفضل، وأجاب 40? أنها ستكون مثل الحكومة السابقة، و19? قالوا أقل جودة.إجمالاً، يعتقد 59? أن الحكومة الجديدة ستتعامل مع غلاء المعيشة بالجودة نفسها أو أقل مقارنة بـ 31? يعتقدون أنها أفضل.على خلفية قرار شركة الألبان تنوفا برفع الأسعار:قال 24? إنهم سيتوقفون عن شراء منتجات الشركة، وقال 52? إنهم سيقللون المشتريات، وقال 16? إنهم سيواصلون الشراء كالمعتاد.يعتبر هذا الرقم خبراً سيئاً بالنسبة إلى شركة تنوفا، حيث يقول 76? إنهم سيتوقفون أو يخفضون مشترياتهم من منتجات تنوفا بعد زيادة الأسعار.