أسرع 4 وصفات للحصول علي حواجب كثيفة



تعاني كثير من الفتيات من مشكلة وجود فراغات كثيرة في الحواجب، لكن هناك فتيات يرغبن في ان تكون لديهم حواجب كثيفة وعريضة مواكبة للموضة فيمكنك اللجوء إلى الوصفات الطبيعية، بعيدا عن المنتجات التي تحتوي علي مواد كيمائية مثل الميكروبليدنج، و لها تأثير فعال وسريع في تكثيف الحواجب وهى من أسرع الوصفات الطبيعية التي تأتي بنتائج فعالة.



نرصد اهم هذه الوصفات وفقا لموقع webteb





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- الطريقة الأولىوصفة جل الصبار لتكثيف الحواجبيعد جل الصبار من أشهر الطرق الطبيعية التي تساعدك في تكثيف الحواجب بطريقة سهلة وسريعة للغاية خاصة وأنه يحتوي على الخصائص التي تساعدك في تحفيز نمو الشعرطريقة الاستخدام1- استخلصي الجل الموجود داخل نبات الصبار أو قومي بشراء جل الصبار الطبيعي الجاهز.2- ضعي القليل من جل الصبار على الحواجب مع تدليك الحواجب لدقائق.3- اتركي الخليط على الحواجب لمدة 30 دقيقة على الأقل.4- يمكن تكرار هذه الوصفة أكثر من مرة في اليوم.- الطريقة الثانيةوصفه كبسولات فيتامين E لتكثيف الحواجبيمكنك التخلص من الفراغات الموجودة بحواجبك من خلال طرق طبيعية، وذلك من خلال تجربة كبسولات فيتامين E التي تغذي البشرة وتساعدك في نمو الشعر.طريقة الاستخدام1- افتحي كبسولة فيتامين E وضعي الزيت الموجود بداخلها على الحاجبين.2- قومي بتدليك الحواجب لبضع دقائق واتركيه طوال الليل.3- في صباح اليوم التالي يمكنك غسل الوجه جيدًا وتكرر الوصفة يوميًا.- الطريقة الثالثةوصفة القرنفل وزيت الخروعيعد القرنفل واحد من الطرق الفعالة في تكثيف الحواجب، يعود ذلك إلى خصائص القرنفل التي تعمل على تغذية الشعر وتعزز نموه، كما يعمل القرنفل بفعالية في ترطيب الجلد مما يحد من عملية تساقط الشعر، يمكنك تكثيف الحواجب بالقرنفل بخطوات بسيطة فيما يلي أبرزها:المكوناتبضع حبات من القرنفلبضع قطرات من زيت الخروعطريقة التحضير والاستخدام-قومي بتحميص حبات القرنفل واطحينها إلى حين الحصول على بودرة ناعمة.-قومي بخلط بودرة القرنفل مع زيت الخروع جيدًا إلى حين الحصول على خليط يمكن تطبيقه على الحواجب.-قومي بدهن الحواجب يوميًا قبل النوم بهذا الخليط بواسطة فرشاة الماسكرا.الطريقة الرابعةتكثيف الحواجب بالفازلينالفازلين يتكون بشكل أساسي من الشمع والزيوت المعدنية التي تعمل بدورها على ترطيب البشرة ويعمل على نمو الحواجب وجعلها أكثر امتلاءً بطريقة خرافية .خطوات استخدامهمشطي شعر الحواجب باستخدام فرشاة الحواجب أو فرشاة الماسكارا النظيفة.ضعي كمية صغيرة من جل الفازلين على الحاجبين،قومي بتمشيطها نحو الأعلى باستخدام الفرشاة.اتركي الفازلين على الحاجبين المدة التي ترغبين بها،اكتفي باستخدام المنظف والماء لشطف الحواجب.