فيديو .. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة



طقس الـ48 ساعة المقبلة طقس الـ48 ساعة المقبلة



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.





استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم وغدًا هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل وذلك بسبب الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط.



وأشارت إلى أن هناك تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة التي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس مما يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

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أجواء مائلة للبرودة خلال فترة الليلوأضافت “غانم” أن الأجواء لطيفة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية ومعتدلة على شمال الصعيد ومائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما خلال فترة الليل فالأجواء ستكون مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية.انحصار الأمطار في المناطق الشماليةأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم تشهد انحصار في المناطق الشمالية فقط، منوهة بأن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط على فترات متقطعة من اليوم وغير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.وقالت “غانم”، إن ظاهرة الشبورة المائية من المتوقع استمرارها غدًا أيضًا.