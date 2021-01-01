فيديو .. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل
وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم وغدًا هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل وذلك بسبب الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط.
وأشارت إلى أن هناك تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة التي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس مما يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
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