كأس العالم 2022 l قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم



السعودية وبولندا السعودية وبولندا



يلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب بولندا، اليوم، السبت، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم (قطر 2022).



قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا:

وبإمكان عشاق كرة القدم متابعة مباراة السعودية وبولندا، عبر قناتي “بي إن سبورت” والكأس القطرية المفتوحتين على القمر الصناعي “نايل سات”.



وكانت شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، أعلنت في وقت سابق، إذاعة 22 مباراة في كأس العالم، عبر قنواتها المفتوحة.

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منتخب السعودية وبولندا:يستهدف منتخب السعودية بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تحقيق الفوز على بولندا في مباراة اليوم، والتأهل إلى الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم.وكان منتخب السعودية فجر مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين 2-1، في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العالم 2022.تقدم ليونيل ميسي للأرجنتين في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، بينما عدل صالح الشهر النتيجة لمنتخب السعودية في الدقيقة 48، ثم أحرز سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 53.ويفقد منتخب السعودية في مباراة اليوم، لخدمات الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني بسبب الإصابة في مباراة الأرجنتين الماضية.وقال الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سنلعب غدًا المباراة الثانية، وهي مهمة للغاية وصعبة ضد منتخب قوي جدا".وأضاف رينارد: "أتينا إلى هنا من أجل التأهل، لم يتغير أي شيء فيما يتعلق بالمنتخبات المرشحة في المونديال وسنحافظ على تواضعنا لأننا إذا نسينا ذلك لن نقدم مباراة جيدة، يجب أن ننهي المجموعة كأول أو ثاني، الأهم هو تحقيق التأهل للدور القادم".وتابع:"لدى الكثير من المهام لأقوم بها، ولا أعطي نصائح للمدربين الآخرين، أنا مدرب متواضع".ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، ويحل منتخب بولندا ثانيا برصيد نقطة والمكسيك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة بدون رصيد.مجموعات كأس العالم 2022:المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.