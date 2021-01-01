كأس العالم 2022 l مشاهدة مباراة تونس وأستراليا مباشر الآن



تونس وأستراليا تونس وأستراليا



يلتقى فى الثانية عشر ظهر اليوم منتخب تونس مع نظيره منتخب استراليا فى إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم المقامة حاليا فى قطر بمشاركة 32 منتخبا وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل .



ويدخل منتخب تونس المباراة التي ستقام على ستاد الجنوب وفى رصيده نقطة واحدة بعد التعادل مع الدنمارك فى الجولة الأولى بدون أهداف فيما يدخل منتخب أستراليا المباراة بدون رصيده بعد خسارته برباعية أمام منتخب فرنسا فى الجولة الأولى .



موعد مباراة تونس واستراليا

تنطلق مباراة تونس واستراليا ضمن اطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة فى الثانية عشر بتوقيت القاهرة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية .

قد يعجبك أيضا...

ويتواجد منتخب فرنسا فى المركز الأول فيما يأتى منتخب الدنمارك فى المركز الثانى بنقطة واحدة متساويا مع منتخب تونس بنفس الرصيد فيما يأتى منتخب استراليا فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاطالقنوات الناقلة لـ مباراة تونس واسترالياتذاع مباراة تونس و استراليا على مجموعة قنوات بى ان سبورت الناقل الحصرى لمباريات بطولة كأس العالم فى منطقة الشرق الأوسط .كما تنقل المباراة على قناة الكاس اكسترا بالاضافة الى قناة بى ان سبورت المفتوحة بعد قرار ادارة قنوان بى ان سبورت بنقل مباريات المنتخبات العربية على القنوات المفتوحة .حكم مباراة تونس و أسترالياأسندت لجنة الحكام فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لطاقم حكام ألماني لإدارة مباراة منتخب تونس ونظيره منتخب أستراليا المقرر إقامتها اليوم فى إطار منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022.وتم تعيين الألماني دانيال زيبارت حكمًا لمباراة منتخب تونس أمام نظيره الأسترالي، والتي ستقام غدا السبت ضمن منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022.وسبق لحكم مباراة تونس وأستراليا دانيال زيبارت البالغ من العمر 38 عاما أن أدار نهائي كأس العرب "فيفا" العام الماضي إلى جانب نهائي كأس ألمانيا الموسم الماضي.التشكيل المتوقع لمنتخب تونسومن المتوقع أن يبدأ منتخب تونس المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى : أيمن دحمانخط الدفاع : ياسين مرياح وديلان برون ومحمد دراجر و منتصر الطالبى وعلى العابدىخط الوسط : الياس السخيرى وعيسى العيدونى وعصام الجبالى ونعيم السليتىخط الهجوم : يوسف المساكنى .https://marmelo.fcm.unicamp.br/ensino-extensao/sites/default/files/webform/estagio_instituicoes_brasileiras/_sid_/video-tunis-v-australia-hd16.html