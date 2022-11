ماذا تفعل لو نسيت باسورد الآيفون.. خطوات لاستعادته فورا أو إنشائه من جديد..

ايفون ايفون

يعاني الكثير من مستخدمي هواتف آيفون من نسيان رمز المرور الخاص بهم، أو ادخال رمز المرور بطريقة خاطئة أكثر من مرة خاصة في حالة استخدامه من قبل طفل، الأمر الذي يتسبب في عدم استطاعتهم الدخول على الهاتف والتعامل مع بياناتهم بشكل طبيعي.



وبحسب موقع Geeky Gadgets فإنه إذا نسيت رمز المرور على هاتفك الآيفون ولا يمكنك الوصول إلى هاتفك، فمن الممكن إعادة ضبطه وتشغيله مرة أخرى، وهناك طريقة لجعل آيفون يعمل مرة أخرى ، فبافتراض أن لديك نسخة احتياطية للهاتف ولديك إمكانية الوصول إلى جهاز كمبيوتر ، سواء كان جهاز كمبيوتر شخصي أو Mac.



وإذا أدخلت رمز مرور خاطئًا على آيفون ، فسيتم تعطيله لفترة قصيرة من الوقت ، عادةً دقيقة واحدة ، وبعد ذلك يمكنك محاولة إدخاله مرة أخرى، ولكن إذا قمت بذلك مرات عديدة ، فسيتم حظر دخولك لفترة أطول من الوقت.

كيفية التعامل مع هاتفك الآيفون إذا نسيت رمز المرور؟إذا نسيت رمز المرور على هاتفك الآيفون، فستحتاج إلى وضع آيفون في وضع الاسترداد ثم مسح الهاتف حتى يمكن إعداده مرة أخرى.يوجد خياران بشأن ما يمكنك فعله بهاتفك في هذه الحالة، الأول : إذا قمت بنسخه احتياطيًا ، فيمكنك استعادة النسخة الاحتياطية، الثاني : إذا لم تقم بنسخه احتياطيًا ، فيمكنك ضبط الهاتف كجهاز جديد.وما عليك القيام به هو وضع هاتفك الآيفون في وضع الاسترداد ، حيث ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر شخصي أو Mac للقيام بذلك حتى تتمكن من توصيل هاتفك الآيفون بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.كيفية وضع هاتفك الآيفون في وضع الاسترداد؟ولوضع هاتفك الآيفون في وضع الاسترداد ، تحتاج إلى إيقاف تشغيل الهاتف، وتعتمد الطريقة التي تقوم بها على نوع الهاتف الذي لديك.إيقاف تشغيل الهاتفلإيقاف تشغيل الهاتف على iPhone 8 أو أحدث ، اضغط على زر الطاقة وزر خفض الصوت في نفس الوقت، وسترى بعد ذلك الشريحة لإيقاف التشغيل ويمكنك إيقاف تشغيل الهاتف.أما على هواتف iPhone 7 و iPhone 7 Plus و iPhone 6s و iPhone 6 ، ستحتاج إلى الضغط على زر الطاقة حتى ترى الشريحة لإيقاف التشغيل.وعلى الأجهزة القديمة مثل الجيل الأول من iPhone Se و iPhone 5S والإصدارات الأقدم ، تحتاج إلى الضغط على زر الطاقة في الأعلى حتى تظهر الشريحة لإيقاف التشغيل.تفعيل وضع الاستردادوستحتاج إلى وضع هاتفك الآيفون في وضع الاسترداد ، حيث ستختلف الطريقة التي يتم بها ذلك حسب الطراز، على iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone X والإصدارات الأحدث ، بما في ذلك iPhone SE الجيل الثاني والثالث ويتم ذلك من خلال الزر الموجود على جانب الهاتف.وعلى هواتف iPhone 7 و 7 Plus يتم ذلك باستخدام زر خفض الصوت، وعلى الأجهزة القديمة مثل iPhone SE و iPhone 6S والإصدارات الأقدم ، تحتاج إلى استخدام زر الصفحة الرئيسية.ولوضع هاتفك الآيفون في وضع الاسترداد ، تحتاج إلى الضغط مع الاستمرار على الزر ، ثم توصيله بجهاز الكمبيوتر الخاص بك ، مع الاستمرار في وضع إصبعك على الزر، حيث ستحتاج إلى الضغط على الزر حتى ترى وضع الاسترداد على شاشة هاتفك، حيث إذا رأيت رمز المرور على شاشتك ، فستحتاج إلى إيقاف تشغيله والبدء من جديد.كيف يمكن استعادة آيفون إلى الوضع الأصلي؟بعد تفعيل وضع الاسترداد ، يمكنك استعادة هاتفك، إما من خلال iTunes أو من خلال Finder على جهاز Mac أو iTunes على جهاز الكمبيوتر.وستظهر لك قائمة على شاشة الكمبيوتر مع تحديث أو استعادة أو إلغاء ، قم بتحديد استعادة في القائمة، سيقوم بعد ذلك باستعادة جهازك ، ويستغرق هذا عادة حوالي 15 دقيقة.كما يمكنك بعد ذلك المتابعة لإعداد هاتفك الآيفون مرة أخرى، ويمكن أن يتم ذلك إما من نسخة احتياطية أو إعداده كجهاز جديد.