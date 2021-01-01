ميزة جديدة تصل واتساب على آيفون..هتسجل صوتك على الحالة..

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يختبر تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة لمستخدميه على أجهزة آيفون، والتي ستسمح لهم بمشاركة الرسائل الصوتية ضمن تحديثات الحالة على التطبيق.



وبحسب ما ذكره موقع "hindustantimes"، كان واتساب قد بدأ في اختبار ميزة الرسائل الصوتية ضمن تحديثات الحالة لنظام أندرويد بإصدار WhatsApp beta، والذي يحمل الرقم 2.22.21.5، في شهر سبتمبر الماضي.



ميزة جديدة تصل واتساب على آيفون

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ووفقا لموقع WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا تطبيق التراسل الجديدة، بأن واتساب قد بدأ حاليا باختبار الميزة في نظام iOS، والتي ستسمح للمستخدمين بمشاركة ملاحظة صوتية تصل مدتها إلى 30 ثانية لتحديث حالاتهم.وتأتي هذه الميزة الخاصة بحالات واتساب، بعد أيام من إطلاق ميزة معاينة الروابط التي تشارك ضمن تحديثات الحالة.وشارك WABetaInfo، لقطة شاشة لميزة واتساب الجديدة، والتي أظهرت صفحة جديدة لتحديثات الحالة مع وجود رمز الميكرفون يظهر أسفل الشاشة لتمكين المستخدم من نشر رسالة صوتية مدتها 30 ثانية، إلى جانب الحالات النصية والروابط والصور والفيديوهات أيضا.وكما هو الحال مع تحديثات الحالة النصية، سيظهر خيار الميكروفون إذا لم تدخل أي نص داخل هذا القسم، وعلى غرار تحديثات الحالة الأخرى على واتساب، يمكن للمستخدم تحديد من يمكنه الاستماع إلى الرسائل الصوتية من إعدادات الخصوصية، كما أنها مشفرة.وبالإضافة إلى ذلك، سيتم دائما تشفير تحديثات الحالة الصوتية من طرف إلى طرف، ولن تتم مشاركتها إلا مع الأشخاص الذين تختارهم ضمن إعدادات الخصوصية الخاصة بك.