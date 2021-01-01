تصل طلبات الحجز المسبق لسيارة Tesla Cybertruck إلى 1.5 مليون طلب

وصلت طلبات الحجز المسبق لسيارة Tesla Cybertruck الكهربائية إلى 1.5 مليون طلب، وذلك منذ الإعلان الأول عن السيارة في 2019.
كشف Elon Musk الرئيس التنفيذي لشركة Tesla عن سيارة Tesla Cybertruck الكهربائية منذ ثلاث سنوات تقريباً، ولقد أكدت Tesla اليوم على أن السيارة إستطاعت أن تشكل مصدر جذب لعدد مليون ونصف من المستخدمين الذي سجلوا لحجز السيارة حتى الآن.
ولقد أكد “Elon Musk” في الإعلان الرسمي على قوة ومتانة تصميم سيارة Tesla Cybertruck، كما أشار في إعلانه إلى أن السيارة ستعيد معايير صناعة السيارات من جديد.
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