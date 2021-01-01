تصل طلبات الحجز المسبق لسيارة Tesla Cybertruck إلى 1.5 مليون طلب



Tesla Cybertruck Tesla Cybertruck

وصلت طلبات الحجز المسبق لسيارة Tesla Cybertruck الكهربائية إلى 1.5 مليون طلب، وذلك منذ الإعلان الأول عن السيارة في 2019.



كشف Elon Musk الرئيس التنفيذي لشركة Tesla عن سيارة Tesla Cybertruck الكهربائية منذ ثلاث سنوات تقريباً، ولقد أكدت Tesla اليوم على أن السيارة إستطاعت أن تشكل مصدر جذب لعدد مليون ونصف من المستخدمين الذي سجلوا لحجز السيارة حتى الآن.



ولقد أكد “Elon Musk” في الإعلان الرسمي على قوة ومتانة تصميم سيارة Tesla Cybertruck، كما أشار في إعلانه إلى أن السيارة ستعيد معايير صناعة السيارات من جديد.

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أيضاً أكد Musk خلال العرض التقديمي على متانة تصميم السيارة من خلال عدد من الإختبارات التي أجريت خلال الحدث والتي تشمل إستخدام مطرقة ثقيلة على السيارة، وأيضاً إلقاء حجر على الزجاج المقاوم للصدمات إلا الزجاج تعرض للكسر خلال الحدث.من جانب أخر لم تمنع هذه المشكلة المستخدمين من تسجيل طلبات الحجز لسيارة Tesla Cybertruck الكهربائية التي إستطاعت أن تجذب 250 ألف مستخدم للتسجيل للحجز المسبق خلال الأسبوع الأول من الحدث.يذكر أن Tesla تحصل على إيداع بقيمة 100 دولار لكل لطلب للحجز المسبق لهذه السيارة، قبل أن تكشف الشركة عن السعر الذي تنطلق به السيارة للأسواق.