تعلن شاومي عن الإصدار المحدود Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham

عقدت شاومي شراكة مع Daniel Arsham، وهو فنان مقيم في نيويورك، لتقديم هاتف Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition. وقالت الشركة إن هذا التصميم الأيقوني هو تصادم بين الماضي والحاضر والمستقبل ضمن قطعة أثرية معاصرة.
جرب الفنان إنشاء قوام مقترحاته النحتية عن التقادم والتآكل الطبيعي على هاتف ذكي.
وقالت شاومي أن هذا التعاون مدفوع بقيم شاومي الأساسية للابتكار والتصميم والإنتاج، وتم تشكيله بواسطة ابداع دانيال أرشام في رؤية علم الآثار الخيالي.
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