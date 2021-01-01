تعلن شاومي عن الإصدار المحدود Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham

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صورة الخبر: Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham
Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham

عقدت شاومي شراكة مع Daniel Arsham، وهو فنان مقيم في نيويورك، لتقديم هاتف Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition. وقالت الشركة إن هذا التصميم الأيقوني هو تصادم بين الماضي والحاضر والمستقبل ضمن قطعة أثرية معاصرة.

جرب الفنان إنشاء قوام مقترحاته النحتية عن التقادم والتآكل الطبيعي على هاتف ذكي.

وقالت شاومي أن هذا التعاون مدفوع بقيم شاومي الأساسية للابتكار والتصميم والإنتاج، وتم تشكيله بواسطة ابداع دانيال أرشام في رؤية علم الآثار الخيالي.

يأتي الهاتف في صندوق فريد، والذي يبدو وانه صندوق فني منحوت، وفقًا لدانيال أرشام. وقال الفنان إن وزنه، وكل سطح، وكل التفاصيل على الصندوق الداخلي والخارجي تم إنشاؤها ليصمد أمام اختبار الزمن.

يأتي Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition (إصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت) بسعر 990 دولار. وسيكون متاحًا بكمية محدودة 2000 جهاز في أوروبا اعتبارًا من 16 ديسمبر على موقع highsnobiety.com مع البيع المسبق بدءًا من يبدأ البيع المسبق في 5 ديسمبر ومن mi.com.

المصدر: بوابه المتميز

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