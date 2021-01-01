تختبر واتساب الحالات الصوتية لنظام iOS

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بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب باختبار إمكانية نشر الرسائل الصوتية ضمن تحديثات الحالة في نظام iOS، وذلك بعد البدء باختبارها في نظام أندرويد في وقت سابق.



وأفاد موقع WABetaInfo، المتخصص برصد الميزات التجريبية في تطبيق التراسل التابع لشركة ميتا، بأن واتساب بدأت الآن باختبار الميزة في نظام iOS، بعد إطلاق ميزة معاينة الروابط للروابط التي تُشارك ضمن تحديثات الحالة.



وكانت واتساب قد بدأت اختبار ميزة الرسائل الصوتية ضمن تحديثات الحالة لنظام أندرويد التابع لشركة جوجل في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك مع الإصدار 2.22.21.5 من التطبيق.

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تحديث الحالة الصوتية في iOSولا تزال الميزة تحت التطوير لنظام أندرويد، ولكن الخدمة بدأت بتوسعة الاختبار ليشمل الآن نظام iOS المشغل لهواتف آيفون الذكية من شركة آبل.ونشر الموقع لقطة شاشة للميزة، التي تظهر أنه حين نشر تحديث للحالة، فإن رمز الميكرفون سيظهر أسفل الشاشة لتمكين المستخدم من نشر رسالة صوتية مدتها 30 ثانية، إلى جانب الحالة النصية.وعلى غرار تحديثات الحالة الأخرى، يمكن للمستخدم تحديد من يمكنه الاستماع إلى الرسائل الصوتية من إعدادات الخصوصية، كما أنه مشفرة.وأشار الموقع إلى أنه، بسبب أن الميزة لا تزال تحت التطوير، لم يتمكن من عرض كيف ستبدو عليه الحالة الصوتية في نظام iOS، مع أنها قد تبدو شبيهة بما يحدث في نسخة نظام التشغيل أندرويد.ويُتوقع أن تتُاح ميزة الحالة الصوتية رسميًا لعامة المستخدمين في تحديث مستقبلي، وذلك على غرار ما تفعل واتساب مع الميزات الأخرى التي تعمل على اختبارها باستمرار.ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج iOS التجريبي من هنا.