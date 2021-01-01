ينطلق هاتف iQOO Neo7 SE في 2 من ديسمبر بمعالج Dimensity 8200

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صورة الخبر: iQOO Neo7 SE
iQOO Neo7 SE

تعقد iQOO مؤتمرها القادم في 2 من ديسمبر لكشف النقاب عن هاتف iQOO Neo7 SE الذي يأتي برقاقة Dimensity 8200.

شاركت iQOO إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلاله على موعد الحدث المقرر عقده الشهر المقبل لإطلاق إصدارات جديدة من هواتف الشركة.

ومن المقرر أن تقدم الشركة خلال الحدث هاتف Neo7 SE إلى جانب iQOO 11، أيضاً يعد Neo7 SE أول الإصدارات التي تنطلق بمعالج Dimensity 8200 الجديد من MediaTek، والذي يضم نواة رئيسية Cortex-A78 بسرعة 3.1 GHz و3 من أنوية Cortex-A78 بسرعة 3.0 GHz وأيضاً 4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0 GHz.

أيضاً يأتي Neo7 SE بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

المصدر: بوابه المتميز

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