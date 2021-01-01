ماسك يطلق خدمة توثيق الحسابات «تويتر بلو»

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أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، عن إطلاق خدمة توثيق الحسابات «تويتر بلو»، بداية من الأسبوع المُقبل مؤقتاً، وستختلف أنواعها حسب الجهة لتتخذ ألواناً متباينة.



ووفقا لتغريدة، أطلقها، ماسك، اليوم الجمعة: يتم استخدام اللون الذهبي كإشارة معتمدة للشركات، وكذلك استخدام الرمادي للحسابات الحكومية، مع اللون الأزرق للأفراد، سواء كانوا مشاهير أم لا.



وأشار إلى أنه يتم إطلاق الميزة الجديدة بعد التحقق يدوياً من جميع الحسابات الموثقة على تويتر، قبل تفعيل خدمة التوثيق.

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يأتي إطلاق الخدمة بعد قرار سابق لمالك شركة تويتر إيلون ماسك، بتأجيل إطلاق خدمة التوثيق «تويتر بلو» بعدما تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 8 دولارات، لما أحدثته من فوضى لتوثيق الحسابات الرسمية، وانتحال الأشخاص صفات أخرين، مع انتحال هوية العلامات التجارية والشخصيات البارزة.وإيقافاً لموجة الحسابات الوهمية، قرر ماسك إضافة ألوان مميزة تفرق بين الحسابات الرسمية للشركات والمؤسسات الحكومية، وبين الأفراد بمختلف أعمالهم.