ماسك يطلق خدمة توثيق الحسابات «تويتر بلو»

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، عن إطلاق خدمة توثيق الحسابات «تويتر بلو»، بداية من الأسبوع المُقبل مؤقتاً، وستختلف أنواعها حسب الجهة لتتخذ ألواناً متباينة.
ووفقا لتغريدة، أطلقها، ماسك، اليوم الجمعة: يتم استخدام اللون الذهبي كإشارة معتمدة للشركات، وكذلك استخدام الرمادي للحسابات الحكومية، مع اللون الأزرق للأفراد، سواء كانوا مشاهير أم لا.
وأشار إلى أنه يتم إطلاق الميزة الجديدة بعد التحقق يدوياً من جميع الحسابات الموثقة على تويتر، قبل تفعيل خدمة التوثيق.
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