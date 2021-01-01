تطلق الهند 9 أقمار صناعية

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أنها تخطط لإطلاق 9 أقمار صناعية إلى مدارات حول الأرض في 26 نوفمبر الجاري.

وقال بيان صادر عن المنظمة "نخطط لإطلاق أحدث قمر صناعي لاستكشاف المحيطات وثمانية أقمار صناعية صغيرة أخرى إلى مدارات حول الأرض يوم السبت 26 نوفمبر، ومن المفترض أن تتم عملية الإطلاق من قاعدة فضائية في جزيرة سريهاريكوتا الهندية".

وتبعا للبيان فإن عملية الإطلاق ستنفذ باستخدام صاروخ فضائي من نوع PSLV، سينطلق تمام الساعة 11:56 بتوقيت الجزيرة المذكورة المحلي (09:56 بتوقيت موسكو)، وسيكون على متن هذا الصاروخ قمر Oceansat-3 الصناعي المصمم لإجراء البحوث الأوقيانوغرافية ومراقبة المحيطات.

ومن بين الأقمار الصغيرة المزمع وضها في مدارات حول الأرض في إطار هذه العملية أيضا، قمر صناعي من صنع مملكة بوتان، إذ يفترض أن يطير هذا القمر الذي يزن 15 كلغ فوق أراضي بوتان مرتين في اليوم على الأقل ويصور سطح هذه المملكة الواقعة في جبال الهيمالايا.

المصدر: روسيا اليوم

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