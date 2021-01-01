تصل شيفرولية FNR-XE كسيارة اختبارية كهربائية للمستقبل



شيفرولية FNR-XE شيفرولية FNR-XE

كشفت شيفرولية عن سيارتها FNR-XE الكهربائية الاختبارية، والتي قد تتحول بالفعل لسيارة انتاجية.



تتميز السيارة بتصميم كوبيه رياضية من 4 أبواب، تتميز بتصميم عريض ومقدمة جريئة مع خط كتف مرتفع، يعمل التصميم ككل على تأكيد تميز السيارة وأدائها. ولم تكشف الشركة عن الصور الداخلية.



تقول الشركة أن سيارتها FNR-XE صممت في الصين، ولكنها لا تستبعد أبدا توفرها عالميا، ولم تكشف عن تفاصيل الأداء.