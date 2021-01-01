زياده أسعار سيارات "رينو" في مصر للمرة الثانية خلال نوفمبر!.. و"كادجار" تختفي من القائمة



رينو رينو

خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الحالي، كانت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل المحلي لعلامة "رينو" الفرنسية، قد أعلنت عن رابع زيادة سعرية على طرازاتها المتاحة في السوق المصري (منذ ارتفاع الدولار) تراوحت بين 74 إلى 141 ألف جنيه.. واليوم وقبل انتهاء الشهر ذاته، يعلن الوكيل عن زيادة ثانية تراوحت هذه المرة بين 25 و40 ألف جنيه، والتي يستثنى منها السيارة "داستر" حيث لا تزال أسعارها ثابتة، فيما اختفت "كادجار" من القائمة.



رينو لوجان



ارتفع سعر "رينو لوجان" بقيمة 74 ألف جنيه على جميع فئاتها الأربعة في بداية نوفمبر، وتراوحت أسعارها بين 339,000 جنيه إلى 369,000 جنيه.. ومع الزيادة الثانية خلال نفس الشهر تم رفع أسعارها بقيمة 25 ألف جنيه لتصبح الأسعار كالتالي:

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??سعر الفئة الأولى 364,000 جنيه??سعر الفئة الثانية 374,000 جنيه??سعر الفئة الثالثة 384,000 جنيه??سعر الفئة الرابعة 394,000 جنيهتنطلق لوجان بإصدارين من المحركات كليهما سعته 1.6 لترًا؛ المحرك الأول 8 صباب قادر على توليد قوة 90 حصان وأقصى عزم دوران 131 نيوتن متر، وهو المحرك الخاص بالإصدارات ذات ناقل الحركة اليدوي لكل من Vision و Dynamic، أما المحرك الثاني فهو 16 صباب قادر على توليد قوة 110 حصان وأقصى عزم دوران 148 نيوتن متر، وهو الخاص بالإصدارات الأوتوماتيك الأربعة.رينو سانديروحصلت الفئة الوحيدة المتاحة من "رينو سانديرو" بالسوق المصري على زيادة بقيمة 25 ألف جنيه ليرتفع سعرها من 369 ألف جنيه إلى 394 ألف جنيه.تعتمد رينو سانديرو على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر قادر على إنتاج 110 حصان و148 نيوتن متر من عزم الدوران، ويدفع السيارة للتسارع من الصفر إلى 100 كم/ س في 11.1 ثانية، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي.رينو ستيب وايمع زيادة نوفمبر الأولى التي وصلت قيمتها إلى 79 ألف جنيه بلغ سعر الفئة الأولى 389 ألف جنيه بينما بلغ سعر الفئة الثانية 399 ألف جنيه، فيما تأتي الزيادة الثانية خلال نفس الشهر بقيمة 25 ألف جنيه لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:??سعر الفئة الأولى 414,000 جنيه??سعر الفئة الثانية 424,000 جنيهتعتمد ستيب واي على محرك بنزين سعته 1.6 لتر قادر على توليد قوة 110 أحصنة وعزم دوران 148 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.رينو ميجانحصلت جميع الفئات الثلاثة من السيارة "رينو ميجان" على زيادة قدرها 40 ألف جنيه وبذلك أصبحت الأسعار الجديدة كالتالي:??سعر الفئة الأولى 534,000 جنيه??سعر الفئة الثانية 585,000 جنيه??سعر الفئة الثالثة 615,000 جنيهوشهدت شقيقتها "رينو ميجان تيربو Turbo" نفس قيمة الزيادة السعرية (40 ألف جنيه) وأصبحت الأسعار الجديدة كالتالي:??سعر الفئة الأولى 625,000 جنيه??سعر الفئة الثانية 656,000 جنيه??سعر الفئة الثالثة 666,000 جنيه??سعر الفئة الرابعة 716,000 جنيهتأتي فئات ميجان المختلفة بنوعين من المحركات، الأول محرك تربو سعة 1.3 لتر قادر على إنتاج 150 حصانًا و250 نيوتن متر من عزم الدوران ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، ويدفع السيارة للتسارع من الصفر إلى 100 كم/ س في 9.5 ثانية، أما الثاني فمحرك سعة 1.6 لتر قادر على إنتاج 115 حصانًا و156 نيوتن متر من عزم الدوران ويتصل بناقل حركة CVT، ويدفع السيارة للتسارع من الصفر إلى 100 كم/ س في 11.8 ثانية.رينو داسترلا تزال أسعار رينو داستر مستقرة وفقا للزيادة الأخيرة في بداية شهر نوفمبر الجاري والتي كانت حصلت خلالها الفئة الأولى H1 على زيادة قدرها 89 ألف جنيه بينما اختفت الفئة الثانية H2 من قائمة الأسعار، فيما حصلت الفئة الثالثة H3 على زيادة بقيمة 100 ألف جنيه واستمرت الأسعار كالتالي:??سعر الفئة الأولى 444,000 جنيه??سعر الفئة الثالثة 505,000 جنيهتعتمد منظومة القوة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد 115 حصانًا، ويتصل بناقل حركة تسلسلي CVT.